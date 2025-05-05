ЕС инвестирует 500 млн евро в привлечение ученых из США

Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон объявили о новой программе ЕС по поддержке иностранных исследователей, стремящихся приехать в Европу, в особенности из США.
На фоне ограничений, вводимых президентом США Дональдом Трампом в области науки и исследований, Еврокомиссия планирует выделить дополнительно 500 млн евро для привлечения иностранных ученых, в особенности из Соединенных Штатов. Эта сумма будет инвестирована за период с 2025 по 2027 год в рамках новой программы под названием "Choose Europe for Science" ("Выберите Европу для науки"), заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 5 мая, в Париже.
Новая программа поддержит ученых со всего мира
По ее словам, финансовые стимулы должны сделать ЕС "пунктом притяжения для ученых", а с помощью программы будет осуществляться поддержка "лучших и самых ярких исследователей и ученых из Европы и со всего мира". "В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы хотим достичь цели в 3% ВВП на инвестиции в исследования и научные разработки в государствах ЕС", - указала фон дер Ляйен, выступая в университете Сорбонна вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
При этом право на свободу исследований должно быть закреплено на законодательном уровне, добавила она. Глава Еврокомиссии также назвала изменения в политике США в отношении науки после возвращения Трампа в Белый дом "огромным просчетом". "Роль науки в современном мире ставится под сомнение. Инвестиции в фундаментальные, свободные и открытые исследования ставятся под сомнение", - указала фон дер Ляйен.
Макрон: Европа станет "безопасной гаванью" для науки
В свою очередь Макрон подчеркнул, что Европа должна предоставить американским ученым "убежище" на фоне "угроз" свободной науке в США. "Никто бы не подумал, что эта великая демократия, чья экономическая модель так основана на свободной науке, совершит такую ошибку", - признал он.
Французский президент пообещал, что его страна выделит дополнительно 100 млн евро для привлечения иностранных исследователей, чтобы сделать Европу "безопасной гаванью" для науки. "Не может быть прочной демократии без свободной и открытой науки", - отметил он. В середине апреля французское правительство уже открыло платформу для привлечения в страну большего числа иностранных ученых.
"Свободная наука - сердце либеральных демократий"
"Без свободной науки мы теряем то, что является сердцем западных либеральных демократий", - отметил далее Макрон и призвал ученых со всего мира, верящих в свободную науку, приехать в Европу для работы, исследований и преподавания.
По данным опроса, опубликованного в конце марта в научном журнале Nature, более 75% американских ученых рассматривают возможность переезда за границу. Об эмиграции из США уже заявили несколько ученых - критиков Трампа.
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