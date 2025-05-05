ЕС инвестирует 500 млн евро в привлечение ученых из США

На фоне ограничений, вводимых президентом США Дональдом Трампом в области науки и исследований, Еврокомиссия планирует выделить дополнительно 500 млн евро для привлечения иностранных ученых, в особенности из Соединенных Штатов. Эта сумма будет инвестирована за период с 2025 по 2027 год в рамках новой программы под названием "Choose Europe for Science" ("Выберите Европу для науки"), заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 5 мая, в Париже.

Новая программа поддержит ученых со всего мира

По ее словам, финансовые стимулы должны сделать ЕС "пунктом притяжения для ученых", а с помощью программы будет осуществляться поддержка "лучших и самых ярких исследователей и ученых из Европы и со всего мира". "В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы хотим достичь цели в 3% ВВП на инвестиции в исследования и научные разработки в государствах ЕС", - указала фон дер Ляйен, выступая в университете Сорбонна вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.