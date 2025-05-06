Спецслужба: Россия усилила слежку за силами НАТО в Балтийском море

Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море, сопровождая его демонстрацией силы и различного рода провокациями. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), посвященном анализу военной активности России вблизи латвийских границ.
В обнародованном докладе о потенциальных угрозах и обзоре деятельности за прошедший год служба уточняет, что Россия предпринимает демонстративные и провокационные действия, такие как несанкционированные нарушения воздушного пространства, агрессивные маневры и приближения к самолетам и кораблям НАТО. Эти действия существенно увеличивают риск случайных военных инцидентов.
Как считает разведка, основной целью подобных провокаций, скорее всего, является запугивание и тестирование потенциального противника. Также нельзя исключать попытки дискредитации возможностей обороны и адекватности реакции стран региона, подчеркивает MIDD.
В отчете отмечается, что в рамках реформ вооруженных сил России в 2024 году Западный военный округ, прилегающий к латвийской границе, был реорганизован и на его основе образованы Ленинградский и Московский военные округа. Формально это является ответом России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, говорится в докладе.
Созданный Ленинградский военный округ теперь отвечает за северо-западное стратегическое направление, охватывающее Балтийские страны и Скандинавию. Московский военный округ, в свою очередь, отвечает за Центральную Европу и частично за украинское направление; предполагается, что он будет тесно взаимодействовать с вооруженными силами Беларуси.
Согласно отчету MIDD, параллельно войне в Украине Россия начала формировать новые подразделения и реорганизовывать существующие в соответствии с заявленными планами реформы вооружённых сил. Например, в Карелии был создан новый армейский корпус, а две мотострелковые бригады, входящие в состав расположенной ближе всего к Латвии 6-й общевойсковой армии, преобразуются в дивизии. Бригаду морской пехоты Балтийского флота, дислоцированную в калининградском эксклаве, также планируется переформировать в дивизию.
При этом в разведке подчеркивают, что создание или расширение новых подразделений пока не привело к реальному увеличению военной мощи вблизи границ Латвии, поскольку основная часть российских ресурсов по-прежнему сосредоточена на Украине.
Отдельно отмечается, что главной задачей сухопутных войск России в данный момент является подготовка мобилизованных военнослужащих, резервистов и контрактников перед их отправкой в зону боевых действий. В ходе обучения особое внимание уделяется использованию различных типов беспилотных летательных аппаратов.
В свою очередь, действия российских ВВС и частей ПВО сейчас сосредоточены на разведке, демонстрации силы, а также на борьбе с украинскими беспилотниками и ракетами, атакующими цели в глубине территории России. MIDD подчеркивает, что за три года войны Россия так и не смогла полноценно защитить собственную территорию от таких атак.
Кроме того, разведка указывает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия значительно ограничила не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, вероятно, из-за недостатка личного состава и боевой техники.
На текущий год Россия и Беларусь планируют совместные стратегические учения "Запад-2025", которые должны пройти преимущественно на территории Беларуси. Однако масштаб и районы проведения учений будут зависеть от хода войны России против Украины, отмечает разведслужба.
MIDD также предупреждает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет все сложнее вернуться к мирной экономике. Это, в свою очередь, будет усиливать внутренний запрос на агрессивную внешнюю политику и дальнейшее наращивание вооружений.
Служба напоминает, что Россия начала масштабную военную реформу, предусматривающую увеличение численности армии с одного до полутора миллионов человек. Наиболее значительные изменения запланированы именно на западном стратегическом направлении.
"Скорее всего, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие. Но ожидается, что численность российских войск у латвийских границ начнет постепенно расти по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине", – резюмирует разведка.
При этом служба подчеркивает, что в текущих условиях Россия не располагает достаточными силами для проведения еще одной сухопутной операции стратегического масштаба.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!