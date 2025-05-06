Спецслужба: Россия усилила слежку за силами НАТО в Балтийском море

Согласно отчету MIDD, параллельно войне в Украине Россия начала формировать новые подразделения и реорганизовывать существующие в соответствии с заявленными планами реформы вооружённых сил. Например, в Карелии был создан новый армейский корпус, а две мотострелковые бригады, входящие в состав расположенной ближе всего к Латвии 6-й общевойсковой армии, преобразуются в дивизии. Бригаду морской пехоты Балтийского флота, дислоцированную в калининградском эксклаве, также планируется переформировать в дивизию.

При этом в разведке подчеркивают, что создание или расширение новых подразделений пока не привело к реальному увеличению военной мощи вблизи границ Латвии, поскольку основная часть российских ресурсов по-прежнему сосредоточена на Украине.

Отдельно отмечается, что главной задачей сухопутных войск России в данный момент является подготовка мобилизованных военнослужащих, резервистов и контрактников перед их отправкой в зону боевых действий. В ходе обучения особое внимание уделяется использованию различных типов беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, действия российских ВВС и частей ПВО сейчас сосредоточены на разведке, демонстрации силы, а также на борьбе с украинскими беспилотниками и ракетами, атакующими цели в глубине территории России. MIDD подчеркивает, что за три года войны Россия так и не смогла полноценно защитить собственную территорию от таких атак.