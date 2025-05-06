Могут пересмотреть критерии выдачи больничных листов

Комментируя свежие контрольные данные, полученные Инспекцией здравоохранения (VI), министр подчеркнул, что в 93% проверенных случаев больничные листы были признаны инспекцией обоснованными. В то же время в 7% случаев эти листы признаны выданными без достаточных оснований.

"Однако нужно признать, что в нормативных актах предусмотрено достаточно много ситуаций, когда пациенту могут оформить больничный лист по состоянию здоровья, поэтому я предложу специалистам Министерства здравоохранения еще раз внимательно изучить опыт других стран в этом вопросе", - отметил Абу Мери.

По словам министра, дискуссии вокруг порядка выдачи больничных листов снова стали весьма актуальными не только для работодателей, но и для сферы образования, особенно в контексте оправдания пропусков школьных занятий и экзаменов.

Министр также указал, что при анализе данных о больничных листах выявлено, что наиболее распространенными причинами нетрудоспособности остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, эндокринные нарушения, а также проблемы опорно-двигательного аппарата. При этом все чаще причиной выдачи больничного листа становятся также психические заболевания.

Ранее председатель Верховного суда Айгар Струпишс в интервью передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums назвал выдачу больничных листов во время судебных процессов настоящим бедствием.

"Как только начинается судебный процесс, внезапно начинают болеть все подряд", - подчеркнул он, отметив, что это уже классическая проблема.

Струпишс пояснил, что ранее предпринимались попытки решить эту ситуацию, однако оказалось крайне затруднительно провести проверки больничных листов в достаточно короткие сроки после их выдачи. "Пока идет проверка, человек успевает заявить, что он уже здоров", - пояснил председатель Верховного суда.

Он добавил, что планирует обсудить данную проблему с представителями Министерства юстиции и Министерства здравоохранения.