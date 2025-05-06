ВИДЕО Балинскис забил свой первый гол в Кубке Стэнли

"Пантерз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 4-5 (1-3, 0-1, 3-1) в первой игре полуфинала Восточной конференции, что дало канадской команде преимущество 1-0 в серии до четырех побед.

Балинскис забил гол на пятой минуте третьего периода, доведя счет до 3:4.

В этой игре Балинскис провел на льду 11 минут и 16 секунд, сделал один бросок по воротам, использовал две игры в большинстве, получил две штрафные минуты и добавил +1 к коэффициенту эффективности.

Балинскис - дебютант Кубка Стэнли. Его коэффициент эффективности в четырех играх составляет +4.

Канадец Сэм Беннетт, американец Сет Джонс и финн Эту Луостаринен также забили голы в игре за "Флорида Пантерз".

В "Торонто Мейпл Лифс" лучшим игроком матча признан швед Уильям Нюландер, забивший два гола и сделавший одну результативную передачу.

"Мейпл Лифс" победили, хотя команда не реализовала ни одну из пяти возможностей игры в большинстве.

Вторая игра пройдет в Торонто в 2 часа ночи по латвийскому времени в четверг. В Санрайз, Флорида, третья и четвертая игры запланированы на 2 часа ночи в субботу и 2:30 ночи в понедельник.