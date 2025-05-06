ВИДЕО Балинскис забил свой первый гол в Кубке Стэнли

Латвийский защитник Увис Янис Балинскис в понедельник забил свой первый гол в Кубке Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а его команда "Флорида Пантерз" начала с поражения.
WE'VE GOT A ONE-GOAL GAME! 🤯— NHL (@NHL) May 6, 2025
Uvis Balinskis cuts the lead down to 4-3 in Toronto! #StanleyCup
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"Пантерз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 4-5 (1-3, 0-1, 3-1) в первой игре полуфинала Восточной конференции, что дало канадской команде преимущество 1-0 в серии до четырех побед.
Балинскис забил гол на пятой минуте третьего периода, доведя счет до 3:4.
В этой игре Балинскис провел на льду 11 минут и 16 секунд, сделал один бросок по воротам, использовал две игры в большинстве, получил две штрафные минуты и добавил +1 к коэффициенту эффективности.
Балинскис - дебютант Кубка Стэнли. Его коэффициент эффективности в четырех играх составляет +4.
Канадец Сэм Беннетт, американец Сет Джонс и финн Эту Луостаринен также забили голы в игре за "Флорида Пантерз".
В "Торонто Мейпл Лифс" лучшим игроком матча признан швед Уильям Нюландер, забивший два гола и сделавший одну результативную передачу.
"Мейпл Лифс" победили, хотя команда не реализовала ни одну из пяти возможностей игры в большинстве.
Вторая игра пройдет в Торонто в 2 часа ночи по латвийскому времени в четверг. В Санрайз, Флорида, третья и четвертая игры запланированы на 2 часа ночи в субботу и 2:30 ночи в понедельник.
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