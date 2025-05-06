В Салацгриве снова закрывают временный мост

В Салацгриве с сегодняшнего дня ровно на неделю для автомобильного движения закрывают временный мост через реку Салаца. Причина такого решения - необходимость укрепления проезжей части моста, сообщает государственное акционерное общество Latvijas Valsts ceļi (LVC).
На время работ движение легкового транспорта в направлении Эстонии будет организовано по региональной автодороге Лимбажи - Салацгрива (P12), местной дороге Салацгрива - Вецсалаца (V144), далее через реку по мосту в Аннасмуйже (V144), по местной дороге Вецсалаца - Мерниеки (V145) и региональной автодороге Айнажи - Матиши (P15).
Легковой транспорт, следующий в направлении Риги, а также общественный транспорт в обоих направлениях будет направлен по маршруту через центр Салацгривы - по улице Базницас (V144), далее по мосту в Аннасмуйже и автодороге Лимбажи - Салацгрива.
В LVC подчеркивают, что мост имеет ограничения по габаритам, поэтому движение по нему будет регулироваться светофорами. Аналогично светофорное регулирование будет организовано и на улице Базницас.
Ранее представители LVC поясняли, что стальной настил существующей временной переправы регулярно повреждается из-за транспортной нагрузки. Поэтому периодически возникает необходимость приваривать новые пластины, для чего требуется полное закрытие движения.
С 30 августа 2024 года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, грузоподъемность которого первоначально была определена до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года движение транспорта массой свыше 44 тонн по этому мосту запрещено. Планировалось, что временная переправа будет функционировать до осени 2025 года, когда завершится строительство нового постоянного моста.
Предыдущий постоянный мост через Салацу полностью демонтирован, и на его месте уже возводится новый мост, представляющий собой четырехпролетную конструкцию из железобетонных опор и стальных балок. На обоих берегах под мостом будут оборудованы пешеходные дорожки. Со стороны Айнажи дорожка соединится с существующей прогулочной зоной вдоль реки Салаца, а со стороны Риги будет построена отдельная пешеходная зона с новыми лестницами. Кроме того, пешеходная инфраструктура будет предусмотрена непосредственно на новом мосту.
Разработку проекта нового моста заказала Салацгривская (теперь Лимбажский край) дума, проект выполнила компания SIA Projekts 3. За техническим надзором строительства следит компания Ceļuprojekts. Строительные работы ведет объединение предприятий NB&Tilts, в состав которого входят компании Nordes būve и Tilts, по цене договора 14,972 миллиона евро без НДС.
Строительство нового моста частично финансируется из Европейского инструмента объединения инфраструктуры (CEF) в рамках третьего конкурса проектов военной мобильности.
Мост через реку Салаца расположен на Таллиннском шоссе и входит в общеевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Также он является частью международной автомагистрали E67 (Via Baltica), обеспечивая местное и международное автомобильное движение, а также военную мобильность.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!