В Салацгриве снова закрывают временный мост

На время работ движение легкового транспорта в направлении Эстонии будет организовано по региональной автодороге Лимбажи - Салацгрива (P12), местной дороге Салацгрива - Вецсалаца (V144), далее через реку по мосту в Аннасмуйже (V144), по местной дороге Вецсалаца - Мерниеки (V145) и региональной автодороге Айнажи - Матиши (P15).

Фото: Latvijas Valsts ceļi

Легковой транспорт, следующий в направлении Риги, а также общественный транспорт в обоих направлениях будет направлен по маршруту через центр Салацгривы - по улице Базницас (V144), далее по мосту в Аннасмуйже и автодороге Лимбажи - Салацгрива.

В LVC подчеркивают, что мост имеет ограничения по габаритам, поэтому движение по нему будет регулироваться светофорами. Аналогично светофорное регулирование будет организовано и на улице Базницас.

Фото: Latvijas Valsts ceļi

Ранее представители LVC поясняли, что стальной настил существующей временной переправы регулярно повреждается из-за транспортной нагрузки. Поэтому периодически возникает необходимость приваривать новые пластины, для чего требуется полное закрытие движения.