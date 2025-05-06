Учителей включат в единую систему оплаты труда госслужащих

В начале текущего года зарплаты учителей выросли на 2,6%, что на 5,9 процентных пункта меньше, чем планировалось изначально. Поскольку одним из требований профсоюза работников образования и науки Латвии (LIZDA) во время забастовки был четкий график повышения зарплат, профсоюз призвал закрепить в законе принцип базового месячного оклада. Это позволило бы зарплатам учителей в будущем повышаться одновременно с заработной платой других работников государственного сектора.

В этом году минимальная ставка месячного оклада учителя при 40-часовой рабочей неделе составляет 1566 евро, тогда как базовый месячный оклад установлен на уровне 1237,06 евро.

На следующий год размер базового месячного оклада прогнозируется на уровне 1304,73 евро. По расчетам Министерства образования и науки, для обеспечения педагогов зарплатой на основе базового оклада уже в следующем году может потребоваться дополнительно 44 миллиона евро.

Министерство передало на согласование также проект поправок, чтобы обеспечить "системный и равноправный подход" к определению зарплат педагогов, а также своевременное информирование учителей об их заработной плате в текущем учебном году. Согласно проекту, руководитель образовательного учреждения должен будет письменно информировать учителя о предполагаемой зарплате и рабочей нагрузке не позднее чем за месяц до начала нового учебного года.