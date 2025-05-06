Главный тренер "Селтикс" прокомментировал состояние здоровья Порзиньгиса

Уже сообщалось, что прошлогодний чемпион Восточной конференции проиграл в овертайме команде "Нью-Йорк Никс" со счетом 105:108 (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8).

Порзиньгис был на площадке только в первой половине и сыграл менее 13 минут, за которые не реализовал все четыре двухочковых броска, сделал четыре подбора, одну результативную передачу и один раз ошибся.

Латвийский баскетболист досрочно завершил игру из-за болезни. В этом сезоне Порзиньгис пропустил девять матчей регулярного чемпионата из-за болезни, последний из них был 14 марта. Ранее он публично заявлял, что неясно, чем именно он заразился.



"Я его еще не навещал", - цитирует Маззуллу издание Boston Herald. "Но, очевидно, это повлияло на его игру на обоих концах площадки. Это повлияло на потери и очные дуэли", - пояснил тренер.

Маззулла признал, что команда чувствовала отсутствие Порзиньгиса. "Но это не оправдание. У нас было много возможностей победить. Надеюсь, он будет готов ко второй игре".

"Селтикс" реализовали всего 15 из 60 дальних бросков (25%), в то время как "Никс" - 17 из 37 трехочковых (45,9%). 45 нереализованных дальних бросков "Селтикс" - это рекорд плей-офф НБА.

Первую половину матча "Селтикс" завершили с преимуществом в 16 очков (61:45), но во второй половине лучше сыграла команда из Нью-Йорка.

Следующая игра также состоится в Бостоне. Она запланирована на четверг в 2:00 по латвийскому времени. Первая игра в Нью-Йорке пройдет в субботу в 22:30, одновременно с игрой сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира, а вот четвертая игра запланирована на вторник следующей недели в 2:30.