Имперский президент. Как Трамп 2.0 отличается от своего первого срока

Прошли всего 100 дней второго срока президента США Дональда Трампа, но многое уже ясно. Трамп 2.0 совсем другой: он уверенней в себе, и он окружен командой, которая решительно настроена воплотить в жизнь намного более масштабные планы. Люди, вошедшие в администрацию, готовились к этому моменту последние четыре года, и они усугубляют, а не сдерживают, пособничают, а не ограничивают.
Внешняя политика США после возвращения Трампа в Белый дом существенно изменилась. Америка отказалась от непоколебимой поддержки Украины, решительно склонившись в пользу России. Этот сдвиг, судя по всему, мотивирован явной неприязнью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и симпатиями к Владимиру Путину, хотя причины этого неизвестны.
Во время предвыборной кампании Трамп хвастался, что ему нужен лишь один день, чтобы закончить эту войну, вину за которую он регулярно возлагал на Байдена и Зеленского. А теперь он говорит о возможном отказе от дипломатических попыток завершить российское вторжение.
Предвыборное обещание оказалось трудновыполнимым, и немаловажная причина этого в том, что пророссийская политика Трампа не дает Путину никаких стимулов, чтобы идти на компромисс, а Зеленскому - никакой уверенности.