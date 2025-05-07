Имперский президент. Как Трамп 2.0 отличается от своего первого срока

Прошли всего 100 дней второго срока президента США Дональда Трампа, но многое уже ясно. Трамп 2.0 совсем другой: он уверенней в себе, и он окружен командой, которая решительно настроена воплотить в жизнь намного более масштабные планы. Люди, вошедшие в администрацию, готовились к этому моменту последние четыре года, и они усугубляют, а не сдерживают, пособничают, а не ограничивают.