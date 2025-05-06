Назван состав сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2025

Главный тренер мужской сборной Латвии по хоккею с шайбой Харийс Витолиньш назвал состав, который примет участие в чемпионате мира 2025 года.
Капитаном команды назначен Каспарс Даугавиньш. Его помощниками станут Кристапс Зиле и Кристианс Рубинс.
Цель сборной Латвии на предстоящем турнире — выйти в четвертьфинал.
В составе сборной будет три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.
На чемпионат мира в элитном дивизионе могут быть зарегистрированы 22 полевых игрока и три вратаря. Сборная Латвии официально зарегистрирует хоккеистов на турнир незадолго до начала чемпионата.
В составе несколько потенциальных дебютантов — вратарь Марекс Митенс, защитник Микс Тумановс, нападающие Глеб Прохоренков, Анри Равинскис и Филипс Бунцис.
Густавс Григалс принимал участие в двух чемпионатах мира, но как вратарь на поле не выходил.
В рамках подготовки к чемпионату мира латвийские хоккеисты в первых двух проверочных играх обыграли на выезде сборную Австрии, а затем провели два матча с командой Финляндии в Риге, сначала выиграв со счетом 3:2, а затем проиграв 1:4.
В игре против Швейцарии латвийцы одержали победу со счетом 3:2 в серии буллитов и потерпели поражение со счетом 2:4, однако на прошлой неделе одержали победу на выезде над норвежцами со счетом 2:1, которым днем позже уступили в финальном проверочном матче со счетом 1:2.
Латвийские хоккеисты на чемпионате мира сыграют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией.
Чемпионат мира в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания) стартует 9 мая. Первый матч сборная Латвии проведет 10 мая.
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