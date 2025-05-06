Назван состав сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2025

Капитаном команды назначен Каспарс Даугавиньш. Его помощниками станут Кристапс Зиле и Кристианс Рубинс.

Цель сборной Латвии на предстоящем турнире — выйти в четвертьфинал.

В составе сборной будет три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

На чемпионат мира в элитном дивизионе могут быть зарегистрированы 22 полевых игрока и три вратаря. Сборная Латвии официально зарегистрирует хоккеистов на турнир незадолго до начала чемпионата.

В составе несколько потенциальных дебютантов — вратарь Марекс Митенс, защитник Микс Тумановс, нападающие Глеб Прохоренков, Анри Равинскис и Филипс Бунцис.

Густавс Григалс принимал участие в двух чемпионатах мира, но как вратарь на поле не выходил.

В рамках подготовки к чемпионату мира латвийские хоккеисты в первых двух проверочных играх обыграли на выезде сборную Австрии, а затем провели два матча с командой Финляндии в Риге, сначала выиграв со счетом 3:2, а затем проиграв 1:4.

В игре против Швейцарии латвийцы одержали победу со счетом 3:2 в серии буллитов и потерпели поражение со счетом 2:4, однако на прошлой неделе одержали победу на выезде над норвежцами со счетом 2:1, которым днем ​​позже уступили в финальном проверочном матче со счетом 1:2.

Латвийские хоккеисты на чемпионате мира сыграют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией.

Чемпионат мира в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания) стартует 9 мая. Первый матч сборная Латвии проведет 10 мая.