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"Это будет мой последний выход в клетку". Роберт Скуиньш про бой против Даника Весненка

Роберт Скуиньш и Даниил Весненок
Роберт Скуиньш и Даниил Весненок Фото: Bazara 0 Fight Club

8 мая в помещении виртуально-производственной студии LED Unit пройдет международное бойцовское шоу Bazara 0 Fight Club 2. В специальной бойцовской клетке выступят бойцы из Польши, Германии, Украины, Эстонии и Латвии. Одним из главных боев вечера станет противостояние юрмальского бойца Даниила Весненка и елгавского спортсмена Роберта Скуиньша, который согласился ответить на вопросы TVNET+ накануне поединка.

37-летний представитель бойцовского клуба Top Ring Latvia Роберт Скуиньш активно выступает на латвийских бойцовских шоу. В 2024 году он одержал победу по правилам ММА на Milžu cīņas, одержав уверенную победу против украинца Максима Сороки и новый год начал с поражения на турнире King Of Kings против Эдгара Скриверса.

- Весненок младше тебя почти на 10 лет. Это чей козырь - твой или его?

- В боевом спорте возраст имеет огромную роль и 10 лет это, конечно же, очень большая разница. Я бы сказал, что да, это его козырь.

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