"Это будет мой последний выход в клетку". Роберт Скуиньш про бой против Даника Весненка

37-летний представитель бойцовского клуба Top Ring Latvia Роберт Скуиньш активно выступает на латвийских бойцовских шоу. В 2024 году он одержал победу по правилам ММА на Milžu cīņas, одержав уверенную победу против украинца Максима Сороки и новый год начал с поражения на турнире King Of Kings против Эдгара Скриверса.

- Весненок младше тебя почти на 10 лет. Это чей козырь - твой или его?