Роберт Скуиньш выходит в клетку на последнюю профессиональную схватку

8 мая в помещении виртуально-производственной студии LED Unit пройдет международное бойцовское шоу Bazara 0 Fight Club 2. В специальной бойцовской клетке выступят бойцы из Польши, Германии, Украины, Эстонии и Латвии. Одним из главных боев вечера станет противостояние юрмальского бойца Даниила Весненка и елгавского спортсмена Роберта Скуиньша, который согласился ответить на вопросы TVNET+ накануне поединка.
37-летний представитель бойцовского клуба Top Ring Latvia Роберт Скуиньш активно выступает на латвийских бойцовских шоу. В 2024 году он одержал уверенную победу по правилам ММА на Milžu cīņas над украинцем Максимом Сорокой, а новый год начал с поражения на турнире King Of Kings против Эдгара Скриверса.
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