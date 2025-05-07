Пойманный пьяным за рулем водитель признался, что годами управлял машиной без прав

Мужчина, объясняя свои действия стражам порядка, утверждал, что отсутствие прав не является препятствием для езды за рулем. Однако его открытость не спасла его от штрафа, потому что у него не только не было прав, но он еще был и сильно пьян, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.