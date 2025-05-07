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Пойманный пьяным за рулем водитель признался, что годами управлял машиной без прав

Пьяный за рулем
Пьяный за рулем Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Мужчина, объясняя свои действия стражам порядка, утверждал, что отсутствие прав не является препятствием для езды за рулем. Однако его открытость не спасла его от штрафа, потому что у него не только не было прав, но он еще был и сильно пьян, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Пацаны, отвезите меня домой. Может можем договориться. У меня стабильно каких три", - сказал пьяный водитель.

На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции с алкометром. Концентрация алкоголя, которую показал прибор, никого не удивила - 3,38.

Мужчина задержан. Он рассказал, что прав у него нет уже восемь лет - ранее их забрали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный также признался, что в это время регулярно управлял автомобилем как в Латвии, так и в Эстонии, указывает полиция.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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