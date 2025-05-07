Пойманный пьяным за рулем водитель признался, что годами управлял машиной без прав

Мужчина, объясняя свои действия стражам порядка, утверждал, что отсутствие прав не является препятствием для езды за рулем. Однако его открытость не спасла его от штрафа, потому что у него не только не было прав, но он еще был и сильно пьян, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
"Пацаны, отвезите меня домой. Может можем договориться. У меня стабильно каких три", - сказал пьяный водитель.
На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции с алкометром. Концентрация алкоголя, которую показал прибор, никого не удивила - 3,38.
Мужчина задержан. Он рассказал, что прав у него нет уже восемь лет - ранее их забрали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный также признался, что в это время регулярно управлял автомобилем как в Латвии, так и в Эстонии, указывает полиция.
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