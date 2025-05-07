Видео Жители Межциемса недовольны единственной дорогой к 11 многоквартирным домам

Жительница района Межциемс по имени Гуна уже много лет живет на улице Эйзенштейна, где единственная подъездная дорога к 11 многоквартирным домам находится в плохом состоянии, сообщает программа Bez Tabu.
По словам Гуны, состояние дороги с каждым годом ухудшается. Один мужчина пытается ремонтировать ее своими силами, но ямы становятся все больше и больше.
Оказалось, что разбитая дорога находится на частной собственности, поэтому помощи от муниципалитета можно и не дождаться. Жительница дома, расположенного ближе всех к дороге, рассказала, что с управляющей компанией обсуждают эту ситуацию уже много лет.
Однако за всё это время управляющая компания не смогла договориться с соседними домами.
Подробности - в сюжете!
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!