Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео Жители Межциемса недовольны единственной дорогой к 11 многоквартирным домам

Дорога
Дорога Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video.

Жительница района Межциемс по имени Гуна уже много лет живет на улице Эйзенштейна, где единственная подъездная дорога к 11 многоквартирным домам находится в плохом состоянии, сообщает программа Bez Tabu.

По словам Гуны, состояние дороги с каждым годом ухудшается. Один мужчина пытается ремонтировать ее своими силами, но ямы становятся все больше и больше.

Оказалось, что разбитая дорога находится на частной собственности, поэтому помощи от муниципалитета можно и не дождаться. Жительница дома, расположенного ближе всех к дороге, рассказала, что с управляющей компанией обсуждают эту ситуацию уже много лет.

Однако за всё это время управляющая компания не смогла договориться с соседними домами.

Подробности - в сюжете!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти