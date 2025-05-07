Видео Жители Межциемса недовольны единственной дорогой к 11 многоквартирным домам

По словам Гуны, состояние дороги с каждым годом ухудшается. Один мужчина пытается ремонтировать ее своими силами, но ямы становятся все больше и больше.

Оказалось, что разбитая дорога находится на частной собственности, поэтому помощи от муниципалитета можно и не дождаться. Жительница дома, расположенного ближе всех к дороге, рассказала, что с управляющей компанией обсуждают эту ситуацию уже много лет.

Однако за всё это время управляющая компания не смогла договориться с соседними домами.

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