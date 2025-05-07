Ринкевич: на Празднике песни и танца школьной молодежи должно быть место для всех детей

Глава государства отметил, что 13 мая он планирует встретиться с художественными руководителями Праздника песни и танца школьной молодежи, чтобы обсудить процесс подготовки. Этот вопрос также будет обсуждаться с представителями правительства. По мнению Ринкевича, до начала праздника еще есть время, чтобы все было должным образом организовано и отлажено.

Миериня заверила, что Сейм также уделит празднику повышенное внимание, включая то, как он организован, и в связи с озвученными опасениями, что многие молодежные коллективы не смогли пройти отбор и принять участие в гала-концертах.

Она подчеркнула, что в ближайшее время профильные комиссии Сейма пригласят должностных лиц для дальнейших разъяснений, как можно обеспечить участие всех детей в празднике, не допуская дискриминации.

Во время встречи обсуждалось и проведение предыдущих праздников, а также ряд вопросов, на которые необходимо получить ответы - например, как улучшить организационные процессы.

Миериня подчеркнула, что праздник состоится летом, возможно, в жаркую погоду. По ее словам, нужно исключить риски ухудшения самочувствия детей из-за перегрузки, поскольку в один день может быть запланировано слишком много мероприятий, и дети просто не смогут выдержать до вечера.

Стороны также обсудили праздничное шествие. Миериня указала, что внимание будет уделено работе Рижской думы, в частности организации ярмарки ремесленников. Она напомнила, что на предыдущем празднике за участие в ярмарке требовалась высокая плата. Председатель Сейма согласилась, что еще есть время урегулировать эти вопросы.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии пройдет в Риге с 5 по 13 июля.