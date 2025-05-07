Как новые предложения Еврокомиссии могут повлиять на водителей в Латвии. Поясняет CSDD

В Европейской комиссии готовятся новые предложения, в том числе по периодическим техническим осмотрам электромобилей, а также по предотвращению манипуляций с показаниями одометра.

CSDD подчеркивает, что на данный момент преждевременно делать выводы о том, как именно эти предложения могут повлиять на латвийских водителей.

"Такие предложения действительно готовятся в Европейской комиссии, но пока они находятся лишь на стадии обсуждения и должны быть рассмотрены в Европейском парламенте. Поэтому говорить о том, как эти правила будут применяться в Латвии или в других странах ЕС, пока невозможно, так как окончательные нормы еще не приняты", - поясняет CSDD.

Тем не менее, уже в этом году в Латвии вступили в силу новые сроки проведения технических осмотров транспортных средств.

Согласно новым правилам, первый техосмотр нового автомобиля должен проводиться через 3 года после регистрации, затем через 2 года, а начиная с 10-летнего возраста транспортного средства, техосмотр требуется проходить ежегодно. Эти правила распространяются на все виды транспортных средств, включая электромобили.

Что касается показаний одометра - они уже сейчас доступны в публичном доступе на сайте e-CSDD для всех транспортных средств, зарегистрированных в Латвии.