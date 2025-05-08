Стали известны оба финалиста Лиги чемпионов 2024/2025

В главный поединок самого престижного клубного турнира Европы смогли выйти итальянский "Интер" и французский "ПСЖ".

"Интер" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на своем поле обыграл "Барселону". Игра в основное время завершилась со счетом 3:3. В первом тайме в составе хозяев забитыми мячами отличились Лаутаро Мартинес (21-я минута) и Хакан Чалханоглу (45+1). После перерыва у каталонского клуба отличились Эрик Гарсия (55), Дани Ольмо (60). На 88-й минуте форвард "Барселоны" Рафинья вывел команду вперед. Однако на 93-й минуте центральный защитник миланского клуба Франческо Ачерби сравнял счет, замкнув прострел с правого фланга и отправил мяч под перекладину.

В компенсированное время на 98-й минуте "Интер" вновь вышел вперед благодаря голу Давиде Фраттези. Встреча завершилась со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Отметим, что противостояние "Барселона" - "Интер" повторило рекорд по результативности в полуфиналах Лиги чемпионов, забив в сумме за два матча 13 мячей. В 2018 году противостояние "Ливерпуль" - "Рома" завершилось с общим счетом 7:6.

Второй финалист Лиги чемпионов определился в матче между "ПСЖ" и "Арсеналом". В первом полуфинале парижский клуб обыграл лондонцев со счетом 1:0. В ответном матче парижане одержали победу со счетом 2:1, одержав победу по сумме двух встреч со счетом 3:1.

Ответная встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. В первом тайме отличился полузащитник парижан Фабиан Руис, а во втором тайме Ашраф Хакими увеличил счет. Англичане ответили только одним точным ударом Букайо Саки.

Для "ПСЖ" это второй финал Лиги чемпионов в истории. Впервые клуб играл в решающем матче в 2020 году, уступив "Баварии" (0:1).

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.