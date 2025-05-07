Атаки ВСУ в Курской области: попытка еще одного прорыва или отвлекающий маневр?

Российские телеграмм-каналы сообщают, что боевые действия при этом не закончились и продолжались и во второй половине дня 6 мая.

Масштаб замысла командования ВСУ пока оценить сложно. В боях очевидно задействовано не настолько много бронетехники и личного состава, чтобы прорвать российскую оборону на границе.

Однако, возможно, в задачу украинских войск это и не входило — бои на границе могут носить отвлекающий характер с тем, чтобы заставить российских военных оттянуть силы с других направлений.

Если это действительно так, то, вероятно, прежде всего ВСУ хотели бы ослабить натиск российских войск вглубь Сумской области от Басовки и Журавки — с плацдарма, который российская армия захватила в районе трассы Сумы-Курск.

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Эвакуация

Украинский военный обозреватель Константин Машовец еще 9 апреля писал, что российская армия может попытаться «прорваться от границы на Ворожбу и Белополье, с целью перерезать важную в оперативном отношении рокаду, которая ведёт от Сум на Новгород-Сиверский».

По его словам, это выглядело бы логичным с учетом стремления российской армии установить «буферную зону» в Сумской области.