Атаки ВСУ в Курской области: попытка еще одного прорыва или отвлекающий маневр?

На фоне активизации российской армии на границе Сумской области украинские военные тоже начали проводить атаки в другом месте границы. К глубоким прорывам ни те, ни другие маневры пока не привели, но с обеих сторон местные власти заговорили об эвакуации.
Сейчас интенсивные боевые действия идут сразу в нескольких районах вдоль границы. Российские и украинские войска пытаются наносить удары, отвлекающие противника от других направлений, стараясь таким образом перехватить инициативу и навязать место и время боев, выгодное для себя.
Приграничные районы Курской области остаются местом интенсивных боев с начала августа 2024 года, когда ВСУ неожиданно перешли границу с Россией и заняли почти тысячу квадратных километров, в основном в Суджанском районе.
Российской армии потребовалось более восьми месяцев, чтобы вытеснить ВСУ со своей территории. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов объявил об этом 26 апреля в разговоре с Владимиром Путиным, но бои на территории региона продолжились и после этого, так как украинские войска все еще контролировали небольшой участок у границы.
В том разговоре Герасимов сказал, что Россия создает на приграничной территории Сумской области так называемую «зону безопасности» и что для этого российские военные уже захватили четыре населенных пункта.
Теперь, очевидно, чтобы купировать угрозу российского прорыва на новом направлении, украинская армия атаковала российские войска на границе в другом месте — в районе поселка Теткино Глушковского района Курской области.
Информацию об активности украинских сил на этом направлении распространяют в основном российские Z-блогеры.
Официально в ВСУ сообщения о боях в районе Теткино не комментируют, заявляя лишь о продолжении боевых действий с применением «в том числе и тактики активной обороны». «Через девять месяцев после начала Курской операции Силы обороны Украины сохраняют военное присутствие на территории Курской области РФ, удерживают „буферную зону" в приграничных районах и иногда проводят действия по восстановлению позиций», — сказал Би-би-си представитель украинского Генштаба Дмитрий Лиховой.
Другой военный источник подтвердил Би-би-си факт боевых действий на новом участке границы, но конкретное место не назвал и другие подробности не привел.
Приграничные бои
Таким образом на утро 6 мая 2025 года в районе российско-украинской границы существовало четыре разных очага боевых действий.
Во-первых, это приграничная часть Сумской области севернее автодороги Сумы-Курск.
Российские военные, как утверждают в Минобороны РФ, контролируют села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка (вероятно, их и имел в виду Герасимов в своем докладе Путину). Это довольно небольшой район глубиной 9 и шириной 30 километров.
Украинский Генштаб присутствие в этом районе российских войск не подтверждает, однако источник Би-би-си в ВСУ рассказал, что российским военным все-таки удалось закрепиться в этих селах.
Российские военные ежедневно пытаются пробиться к населенным пунктам Беловоды и Локня, которые расположены рядом с логистическим центром ВСУ — селом Юнаковка на трассе Сумы-Курск. Это главная цель российских военных на данном направлении.
Российские войска перешли госграницу и завязали бои в этом район в конце февраля, вероятно, чтобы нарушить снабжение украинской группировки в районе Суджи по шоссе.
Во-вторых, южнее шоссе Сумы-Курск находится небольшой кусок российской территории, который все еще контролируют ВСУ. Это совсем небольшой район Курской области, намного меньший по площади, чем тот, который ВСУ контролировали в конце августа.
Тем не менее украинское командование уже фактически подводит итоги операции, утверждая, что она была успешной, поскольку достигла большинства целей — не позволила россиянам начать наступление в Сумской и Харьковской областях и показала, что Украина способна действовать нестандартно, в том числе и на российской территории, сказал Дмитрий Лиховой.
Новый путь
Два новых очага образовались вечером 4 мая. В российских телеграмм-каналах появились многочисленные сообщения о попытках украинских сил атаковать через границу в районах российских населенных пунктов Теткино и Новый путь.
Они расположены севернее дороги Сумы-Курск и находятся примерно в 20 километрах друг от друга.
По сообщениям из российских источников, ВСУ применяли инженерную технику разграждения, чтобы проложить проходы в минных полях. Как утверждают российские источники, украинцы потеряли несколько единиц техники и успеха не добились.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что боевые действия при этом не закончились и продолжались и во второй половине дня 6 мая.
Масштаб замысла командования ВСУ пока оценить сложно. В боях очевидно задействовано не настолько много бронетехники и личного состава, чтобы прорвать российскую оборону на границе.
Однако, возможно, в задачу украинских войск это и не входило — бои на границе могут носить отвлекающий характер с тем, чтобы заставить российских военных оттянуть силы с других направлений.
Если это действительно так, то, вероятно, прежде всего ВСУ хотели бы ослабить натиск российских войск вглубь Сумской области от Басовки и Журавки — с плацдарма, который российская армия захватила в районе трассы Сумы-Курск.
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Эвакуация
Украинский военный обозреватель Константин Машовец еще 9 апреля писал, что российская армия может попытаться «прорваться от границы на Ворожбу и Белополье, с целью перерезать важную в оперативном отношении рокаду, которая ведёт от Сум на Новгород-Сиверский».
По его словам, это выглядело бы логичным с учетом стремления российской армии установить «буферную зону» в Сумской области.
Натиск, который демонстрируют российские войска в последние дни, не привел к захвату больших территорий, но администрации украинских городов Белополье и Ворожба Сумской области объявили 5 мая эвакуацию.
В свою очередь, украинские атаки в районе поселков Теткино и Новый путь Глушковского района Курской области заставили власти уже российских населенных пунктов организовывать эвакуацию жителей.
Глава поселка Глушково Василий Худяков написал на своей странице в сети Vkontakte сообщение о начале эвакуации, но потом его удалил, назвав «излишне эмоциональным».
«Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идёт», — говорится в его новом сообщении. При этом, по его словам, «в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы Барс-Курск и Патриота», которые «помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место».
То же самое пишет в своем канале глава Глушковского района — он не упоминает слово «эваукуация», но пишет о «помощи в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».
При участии корреспондента Би-би-си в Киеве Дмитро Власова