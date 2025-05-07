В Латвии наблюдается нехватка препарата, который в основном используется в больницах

В Латвии на данный момент наблюдается нехватка раствора натрия хлорида в упаковках по 100 и 250 миллилитров, который в основном используется в медицинских учреждениях. Однако, как заверили в Государственном агентстве лекарств (ZVA), ситуация находится под контролем и предпринимаются меры по ее решению.
В агентстве пояснили, что 0,9% раствор натрия хлорида для инфузий в упаковках по 100 и 250 мл в первую очередь поставляется в латвийские лечебные учреждения. В аптеках же он преимущественно доступен в больших упаковках - по 500 и 1000 мл.
Например, на данный момент в Латвии имеется 4343 упаковки лекарства Sodium chloride B.Braun по 500 мл и 1257 упаковок по 1000 мл.
ZVA отмечает, что дефицит 0,9% раствора натрия хлорида в упаковках по 100 и 250 мл наблюдается не только в Латвии, но и по всему миру. Причины дефицита - рост спроса, снижение поставок от отдельных производителей на рынки разных стран, а также стихийное бедствие в США в прошлом году, которое повредило один из крупнейших заводов по производству растворов в мире.
Агентство ведет переговоры с держателями регистрационных удостоверений на эти препараты - компаниями Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. и B.Braun Melsungen AG - о дополнительных поставках в Латвию.
В настоящее время приоритет отдается больницам, которым направляются доступные запасы препарата.
Для улучшения доступности этих лекарств ZVA призвало дистрибьюторов искать альтернативные источники поставок. Уже три крупные дистрибьюторские компании нашли возможность ввоза аналогичных препаратов, не зарегистрированных в Латвии, но разрешенных и используемых в других странах.
Ограниченность в доступе к растворам в упаковках по 100 и 250 мл также была сообщена Европейскому агентству по лекарственным средствам. В скором времени ожидается более подробная информация о наличии препаратов на рынках других стран и возможностях их поставки в Латвию.
Информация о зарегистрированных и доступных в Латвии лекарствах размещена на сайте ZVA. Там же можно найти актуальные данные о количестве оставшихся запасов и конкретных дистрибьюторах, у которых имеются эти лекарства. Аптеки и медучреждения регулярно используют эти данные для заказа нужных препаратов.
ZVA призывает пользоваться специальным онлайн-инструментом и сообщать о недоступности тех или иных лекарств, заполнив электронную форму на сайте агентства.
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