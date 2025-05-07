В Латвии наблюдается нехватка препарата, который в основном используется в больницах

В агентстве пояснили, что 0,9% раствор натрия хлорида для инфузий в упаковках по 100 и 250 мл в первую очередь поставляется в латвийские лечебные учреждения. В аптеках же он преимущественно доступен в больших упаковках - по 500 и 1000 мл.

Например, на данный момент в Латвии имеется 4343 упаковки лекарства Sodium chloride B.Braun по 500 мл и 1257 упаковок по 1000 мл.

ZVA отмечает, что дефицит 0,9% раствора натрия хлорида в упаковках по 100 и 250 мл наблюдается не только в Латвии, но и по всему миру. Причины дефицита - рост спроса, снижение поставок от отдельных производителей на рынки разных стран, а также стихийное бедствие в США в прошлом году, которое повредило один из крупнейших заводов по производству растворов в мире.

Агентство ведет переговоры с держателями регистрационных удостоверений на эти препараты - компаниями Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. и B.Braun Melsungen AG - о дополнительных поставках в Латвию.

В настоящее время приоритет отдается больницам, которым направляются доступные запасы препарата.