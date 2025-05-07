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В Финляндии разбился истребитель

Истребитель
Истребитель Фото: AFP/SCANPIX

На севере Финляндии в среду, 7 мая, потерпел крушение истребитель военно-воздушных сил страны, однако пилоту удалось катапультироваться, и он был спасен, сообщили вооруженные силы Финляндии.

Истребитель F/A-18 Hornet упал на территории аэропорта Рованиеми.

Более подробная информация о причинах аварии пока не разглашается.

Оператор аэропорта заявил, что происшествие, как ожидается, не повлияет на выполнение гражданских рейсов. Следующий рейс запланирован лишь через несколько часов.

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