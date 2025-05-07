В Финляндии разбился истребитель

Истребитель F/A-18 Hornet упал на территории аэропорта Рованиеми.

Более подробная информация о причинах аварии пока не разглашается.

Оператор аэропорта заявил, что происшествие, как ожидается, не повлияет на выполнение гражданских рейсов. Следующий рейс запланирован лишь через несколько часов.