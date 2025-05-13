Все началось с объявления на ss.com: стилист Лолита Граудиня о Джуде Лоу и влюбленности в отца кабаре

Она была одной из моделей времен Атмоды. Ее лицо было на обложках и страницах модных журналов. Она снималась как в местной, так и в зарубежной рекламе. Далеко от моды она не ушла, однако теперь Лолита Граудиня на другой стороне - с кистью, щипцами для завивки и целым чемоданом одежды. Ее дни проходят в фотосессиях и на съемочных площадках. Последним из проектов стал фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу. Однако и история ее любви достойна кино...