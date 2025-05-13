Все началось с объявления на ss.com: стилист Лолита Граудиня о Джуде Лоу и влюбленности в отца кабаре

Она была одной из моделей времен Атмоды. Ее лицо было на обложках и страницах модных журналов. Она снималась как в местной, так и в зарубежной рекламе. Далеко от моды она не ушла, однако теперь Лолита Граудиня на другой стороне - с кистью, щипцами для завивки и целым чемоданом одежды. Ее дни проходят в фотосессиях и на съемочных площадках. Последним из проектов стал фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу. Однако и история ее любви достойна кино...
Модель, создатель визуального образа, стилист, визажист, гример - Лолиту Граудиню можно наделить каждым из этих титулов. Сама она комфортнее всего чувствует себя в качестве создателя визуального образа. Еще Лолиту можно смело наделить титулом художника, психотерапевта и просто колоссальной женщины.
Как я упоминала ранее, жизнь Лолиты и события в ней точно подошли бы для сериала или фильма - как комедии, так и драмы или романтического кино. Еще три года назад она нашла любовь, которую описывают в романах или показывают в фильмах.
Любимый мужчина Лолиты - отец и создатель Cabaret.lv Виктор Рунтулис.
Чтобы сделать эту историю любви еще более захватывающей - Лолита и Виктор знакомы уже пару десятков лет: