Андрей Макаревич выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Андрей Макаревич - автор и исполнитель, чье имя уже более полувека ассоциируется с честной музыкой, глубокими текстами и уникальным голосом времени. Основатель и бессменный солист группы "Машина времени", автор книг, художник, интеллектуал, он продолжает активную творческую жизнь и, несмотря на перемены и границы, остается верным себе и своей публике.

Сейчас Андрей живет и работает в Израиле, где находит новые смыслы. Его концерты - это не просто выступления, а живой диалог со зрителем. В прошлом году дуэт Макаревича с Лаймой Вайкуле вызвал в "Дзинтари" бурные овации, а исполнение гимна Израиля стало трогательным моментом единения - зал встал, чтобы выразить уважение и солидарность.

Его возвращение на сцену фестиваля в этом году - долгожданное событие как для зрителей, так и для организаторов.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 25 по 27 июля 2025 года уже в 8-й раз, является одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. С 2015 года он объединяет артистов из разных стран, представляющих различные музыкальные жанры, предлагая публике насыщенную трехдневную программу живых выступлений в сопровождении оркестра. Атмосфера "Дзинтари", живой звук, профессиональная команда и теплая энергетика фестиваля делают его по-настоящему особенным.

Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 уже доступны в продаже в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются эксклюзивные преимущества: лучшие места, отдельный вход и доступ к легендарным afterparty фестиваля. Подробности - по телефону +371 26645333.

До встречи в Юрмале - на главном музыкальном событии лета!

Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis