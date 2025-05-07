В Латгале появился енот - ответственные службы планируют отлов животного

Управление охраны природы (DAP) в сотрудничестве с Государственной службой леса (VMD) планирует отлов замеченного в апреле в Латгале енота, чтобы он не мог свободно перемещаться в дикой природе и не угрожал природному многообразию Латвии, сообщила старший специалист по коммуникации отдела коммуникации и природопользования DAP Илзе Рейника.
Порядок действий в случае констатации небывалого в государстве инвазивного вида регулируется Европейским парламентом и Советом. DAP, соблюдая это регулирование, совместно с VMD организует мероприятие по раннему искоренению, так как енот входит в список промысловых животных и VMD является компетентным учреждением в сфере охоты.
Рейника сообщила, что в Латвии в дикой природе до сих пор енот был обнаружен один раз - пару лет назад в Риге.
Как поясняют эксперты DAP, американский енот хорошо адаптируется к жизни в разных условиях, однако предпочитает жить вблизи воды. Животное всеядное, способно охотиться на суше, в воде и на деревьях, поэтому является более разносторонним хищником, чем большинство местных хищников. Он переносит 12 различных патогенов и болезней, а также опасных для других животных и людей паразитов.
По всей Латвии распространение инвазивных видов является значительной проблемой. Инвазивные виды из других стран являются нехарактерными для природы Латвии видами растений и животных, которые стремительно размножаются и агрессивно распространяются, конкурируют с местными видами и угрожают природному разнообразию, изменяют экосистемы, создают экономические убытки, отдельные виды также причиняют вред здоровью человека, предупреждают эксперты.
В конце апреля один читатель журнала Medības сообщил порталу medibam.lv, что в Латгале, недалеко от границы с Россией, лесная камера запечатлела зверя, который, судя по всему, является енотом (Procyon lotor).
DAP призывает жителей и впредь быть внимательными и сообщать о каждом наблюдаемом инвазивном виде на сайте invazivs.lv.
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