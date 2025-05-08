"Никогда эту машину здесь не видел". В Плявниеках ночью сгорело такси

Вокруг остова сгоревшей машины валяются различные обломки, пламя и жар уничтожили и часть газона во дворе на улице Дзеню. Игорь, окна которого направлены прямо на стоянку, проснулся, когда услышал снаружи подозрительный шум.

Горение началось под капотом автомобиля, поэтому Игорь допускает, что произошло короткое замыкание. Осмотреть поврежденный во время пожара Mercedes вышел и его владелец - он на этой машине ездит уже более 20 лет. Мужчина считает, что такси не принадлежит никому из жителей дома номер 2, которые оставляют тут свой транспорт ежедневно.

"Я вообще эту машину здесь никогда не видел", - сказал владелец Mercedes.

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