Живущий в Латвии бразилец Фелипе Габриэль рассказал о пережитом в Испании

Фелипе отправился в Испанию, чтобы лично посмотреть матч футбольного клуба "Реал Мадрид". Сообщается, что электричество отключилось 28 апреля, когда бразилец должен был вылететь в Латвию.

"Когда это произошло, царил хаос. Люди застряли в лифтах. Светофоры не работали. Телевизор и радио не работали, поэтому никто не мог понять, что происходит", - говорит Фелипе.

Он проторчал в аэропорту девять часов, пока не узнал, что рейс отменен. Фелипе вернулся в город, чтобы переночевать в отеле. Это оказалось самым трудным.

"Я побывал в четырех отелях, но нигде... Все они были переполнены. К счастью, такая поездка стоила недорого - всего шестьдесят евро", - вспоминает Фелипе. Он признается, что очень устал.

"В результате мне пришлось провести ночь на диване в холле отеля Hilton", - говорит Фелипе.

Как вы знаете, Фелипе Габриэль Ксавьер - звезда социальных сетей и телешоу, актер, рэпер и футболист, также известный как "латвийский бразилец".

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