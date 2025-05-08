Живущий в Латвии бразилец Фелипе Габриэль рассказал о пережитом в Испании

На прошлой неделе в Испании, Португалии и на юге Франции произошло самое серьезное отключение электроэнергии в истории. Это испытал на себе и известный в Латвии бразилец Фелипе Габриэль Ксавьер, находившийся в то время в аэропорту Малаги, пишет Privātā Dzīve.
Фелипе отправился в Испанию, чтобы лично посмотреть матч футбольного клуба "Реал Мадрид". Сообщается, что электричество отключилось 28 апреля, когда бразилец должен был вылететь в Латвию.
"Когда это произошло, царил хаос. Люди застряли в лифтах. Светофоры не работали. Телевизор и радио не работали, поэтому никто не мог понять, что происходит", - говорит Фелипе.
Он проторчал в аэропорту девять часов, пока не узнал, что рейс отменен. Фелипе вернулся в город, чтобы переночевать в отеле. Это оказалось самым трудным.
"Я побывал в четырех отелях, но нигде... Все они были переполнены. К счастью, такая поездка стоила недорого - всего шестьдесят евро", - вспоминает Фелипе. Он признается, что очень устал.
"В результате мне пришлось провести ночь на диване в холле отеля Hilton", - говорит Фелипе.
Как вы знаете, Фелипе Габриэль Ксавьер - звезда социальных сетей и телешоу, актер, рэпер и футболист, также известный как "латвийский бразилец".
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