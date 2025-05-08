Скандал с застрявшими в Испании детьми: PTAC оштрафовал туроператора Fisom

Кроме того, было констатировано, что организатор получал денежные выплаты в начале поездки без оформления документов, подтверждающих транзакцию, а также не заключал трудовые договоры с руководителями групп и водителями автобусов.

Принимая во внимание серьезность нарушений, которые классифицируются как "существенные нарушения", в частности, создание угрозы здоровью и безопасности несовершеннолетних путешественников, недобросовестное поведение по отношению к потребителям и нежелание сотрудничать с государственными структурами в период кризиса, РТАС принял решение о применении максимально возможного штрафа - 4% от оборота компании за 2024 год, что составляет 8 048,8 евро, сообщает РТАС.

PTAC напоминает, что организаторы лагерей и путешествий, организующие поездки для несовершеннолетних, должны соблюдать самые высокие требования безопасности и профессионализма, особенно при организации мероприятий за рубежом.

PTAC также призывает родителей тщательно выбирать организаторов лагерей и путешествий, проверяя, зарегистрирован ли организатор в базе данных поставщиков туристических услуг, имеет ли он действующую лицензию и достаточное финансовое обеспечение для защиты путешественников. Родители также должны выяснить, застрахованы ли их дети, выдано ли им достаточное разрешение и каковы процедуры и варианты действий в чрезвычайных ситуациях.

По данным Firmas.lv следует, что в соответствии с решением Службы госдоходов от 9 января 2025 года хозяйственная деятельность Fisom приостановлена ​​с 15 января 2025 года.

Напомним, в августе 2024 года несколько десятков детей, отправившихся с Fisom в лагерь для серфинга в Португалии, застряли в Испании и Франции. Всего из Испании и Франции было репатриировано 147 человек, из них 115 несовершеннолетних.

В связи с неспособностью Fisom выполнить свои обязательства и выявленными проблемами с ликвидностью у торговца, PTAC отозвала у Fisom лицензию туроператора.

Государственная полиция начала ведомственное расследование в отношении Fisom, чтобы определить, имело ли место уголовное преступление.