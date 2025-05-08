Скандал с застрявшими в Испании детьми: PTAC оштрафовал туроператора Fisom

Центр по защите защиты прав потребителей (PTAC), оценив ситуацию, связанную с лагерем серфингистов, организованным туристическим оператором Fisom в Португалии, наложил на компанию штраф в размере 8048,8 евро за недобросовестную коммерческую практику и несоблюдение профессиональной осмотрительности, сообщили агентству LETA в PTAC.
В августе 2024 года в лагере серфингистов в Португалии, организованном Fisom, были выявлены существенные нарушения - участники лагеря, в основном несовершеннолетние, остались без надлежащего ухода и поддержки за рубежом, не имея возможности обеспечить реализацию программы путешествия. Родители сообщили PTAC, что организатор не в состоянии покрыть расходы на проживание участников, питание, доступ к воде, а также их возвращение в Латвию. Кроме того, у нескольких участников, за которых были произведены страховые выплаты организатору, не была оформлена страховка.
В PTAC также отметили, что в кризисной ситуации член правления компании прекратил общение как с PTAC, так и с участниками поездки и их представителями, а также не связывался со страховой компанией Balta.
PTAC совместно с консульским департаментом Министерства иностранных дел организовал репатриацию 147 путешественников из Испании и Франции, осуществив два репатриационных рейса, частично покрыв расходы из государственного бюджета.
PTAC установил, что компания Fisom нарушила ряд законов и нормативных актов, в том числе требования Закона о туризме, касающиеся обязанностей туроператоров, Закона о запрете недобросовестной коммерческой практики, Закона о защите прав детей, Закона о труде, а также требования Правил о налоговой регистрации.
Кроме того, было констатировано, что организатор получал денежные выплаты в начале поездки без оформления документов, подтверждающих транзакцию, а также не заключал трудовые договоры с руководителями групп и водителями автобусов.
Принимая во внимание серьезность нарушений, которые классифицируются как "существенные нарушения", в частности, создание угрозы здоровью и безопасности несовершеннолетних путешественников, недобросовестное поведение по отношению к потребителям и нежелание сотрудничать с государственными структурами в период кризиса, РТАС принял решение о применении максимально возможного штрафа - 4% от оборота компании за 2024 год, что составляет 8 048,8 евро, сообщает РТАС.
PTAC напоминает, что организаторы лагерей и путешествий, организующие поездки для несовершеннолетних, должны соблюдать самые высокие требования безопасности и профессионализма, особенно при организации мероприятий за рубежом.
PTAC также призывает родителей тщательно выбирать организаторов лагерей и путешествий, проверяя, зарегистрирован ли организатор в базе данных поставщиков туристических услуг, имеет ли он действующую лицензию и достаточное финансовое обеспечение для защиты путешественников. Родители также должны выяснить, застрахованы ли их дети, выдано ли им достаточное разрешение и каковы процедуры и варианты действий в чрезвычайных ситуациях.
По данным Firmas.lv следует, что в соответствии с решением Службы госдоходов от 9 января 2025 года хозяйственная деятельность Fisom приостановлена с 15 января 2025 года.
Напомним, в августе 2024 года несколько десятков детей, отправившихся с Fisom в лагерь для серфинга в Португалии, застряли в Испании и Франции. Всего из Испании и Франции было репатриировано 147 человек, из них 115 несовершеннолетних.
В связи с неспособностью Fisom выполнить свои обязательства и выявленными проблемами с ликвидностью у торговца, PTAC отозвала у Fisom лицензию туроператора.
Государственная полиция начала ведомственное расследование в отношении Fisom, чтобы определить, имело ли место уголовное преступление.
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