Действующие чемпионы мира начали защиту титула с победы над Швейцарией

Австрия - Финляндия

Первую победу на турнире одержали финские хоккеисты, которые на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме обыграли Австрию со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

На 5-й минуте Патрик Пуйстола открыл счёт с передач Робина Сало и Ленни Хямеэнахо. На 8-й минуте Юусо Пярссинен с передач Микаэля Сеппяля и Харри Песонена удвоил преимущество финской сборной, а на 14-й минуте Бернд Вольф с передач Клеменса Унтервегера и Петера Шнайдера сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт на табло.

В следующем матче сборная Финляндии 11 мая сыграет против французов, а австрийцы днем ранее встретятся с командой Швеции.

Швейцария - Чехия

Команды играли на стадионе "Йюске Банк Боксен" в Хернинге. Победу в овертайме одержала чешская команда со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).

У чехов голы забили Матей Странски, Филип Задина, Филип Пирочта, Лукаш Седлак и Роман Червенка. У Швейцарии шайбы забросили Кристиан Марти, Дамьен Риат, Сандро Шмид и Свен Андригетто.

В следующем матче Чехия сыграет с Норвегией, а швейцарцы встретятся со сборной Дании.

Напомним, сборная Чехии является действующим победителем турнира, которая в решающем матче ЧМ-2024 одержала победу над командой Швейцарии (2:0).

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".