В Мадоне временно закрыли родильное отделение. Больница объяснила ситуацию

Родильное отделение закрыли из-за нехватки персонала, но больница обещает возобновить его работу с 12 мая. Также руководство больницы активно ищет новых специалистов.

"Это связано именно с отпусками по уходу за детьми у самих врачей и с больничным листом одной из врачей", - заявили в больнице.

Медицинский директор Мадонской больницы, анестезиолог-реаниматолог Янис Лабуцис сообщил, что родильное и гинекологическое отделения временно закрыты с 29 апреля до 11 мая из-за нехватки дежурного персонала.

"Нужно обеспечить круглосуточное присутствие высококвалифицированных сертифицированных специалистов, чтобы молодые мамочки могли рожать в безопасных условиях. И чтобы персонала полностью хватало, требуется довольно большое количество дежурного персонала", - пояснил Янис Лабуцис.

Ближайшая больница с родильным отделением находится в Екабпилсе. В этом году в Мадонской больнице родилось 67 детей, что меньше по сравнению с прошлым годом.