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В Мадоне временно закрыли родильное отделение. Больница объяснила ситуацию

Врач. Иллюстративное фото
Врач. Иллюстративное фото Фото: Guschenkova/Shutterstock

Жителей Мадоны обеспокоило известие о том, что родильное отделение местной больницы закрылось на две недели. В чем причина закрытия сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское телевидение. 

Родильное отделение закрыли из-за нехватки персонала, но больница обещает возобновить его работу с 12 мая. Также руководство больницы активно ищет новых специалистов.

"Это связано именно с отпусками по уходу за детьми у самих врачей и с больничным листом одной из врачей", - заявили в больнице.

Медицинский директор Мадонской больницы, анестезиолог-реаниматолог Янис Лабуцис сообщил, что родильное и гинекологическое отделения временно закрыты с 29 апреля до 11 мая из-за нехватки дежурного персонала.

"Нужно обеспечить круглосуточное присутствие высококвалифицированных сертифицированных специалистов, чтобы молодые мамочки могли рожать в безопасных условиях. И чтобы персонала полностью хватало, требуется довольно большое количество дежурного персонала", - пояснил Янис Лабуцис.

Ближайшая больница с родильным отделением находится в Екабпилсе. В этом году в Мадонской больнице родилось 67 детей, что меньше по сравнению с прошлым годом.

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