Фото Сборная Латвии по хоккею отправляется на чемпионат мира

Мужская сборная Латвии по хоккею отправится на чемпионат мира в составе пяти дебютантов — вратаря Марека Митена, защитника Мика Туманова, а также нападающих Анри Равинскис, Глеба Прохоренкова и Филиппа Бунце.

Самым опытным игроком команды является капитан Каспарс Даугавиньш, для которого это будет 13-й чемпионат мира, а Оскарс Цибульскис отправится на чемпионат в 11-й раз.

Всего в состав команды входят три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

Как уже сообщалось, в рамках подготовки к чемпионату мира латвийские хоккеисты в первых двух проверочных играх обыграли на выезде сборную Австрии, а также провели два матча с Финляндией в Риге, сначала выиграв со счетом 3:2, а затем проиграв 1:4. Затем в матче против Швейцарии латвийцы одержали победу со счетом 3:2 в серии буллитов, а в следующей игре потерпели поражение со счетом 2:4, однако на прошлой неделе они одержали победу на выезде над норвежцами со счетом 2:1, которым днем ​​позже уступили в финальном проверочном матче со счетом 1:2.

Латвийские хоккеисты на чемпионате мира сыграют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первая игра сборной Латвии запланирована на 10 мая против Франции.