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Одни строят и ремонтируют, другие - затягивают пояса

Перевод: rus.tvnet.lv
Человек в магазине товаров для дома и ремонта
Человек в магазине товаров для дома и ремонта Фото: Shutterstock

Финансовое благополучие жителей Латвии сильно различается. У нас нет недостатка в жителях, которые могут позволить себе тратить больше, но в то же время многие вынуждены бороться с бедностью.

Истощение материальных мощностей ощущается и в торговле одеждой и обувью, которая за год сократилась на 1,4%, и это нельзя "списать" только на то, что мы активно покупаем одежду за рубежом через интернет. Об этом в определенной степени свидетельствует тот факт, что объем розничных продаж через почтовые и интернет-магазины за год упал на 4,5%.

К сожалению, как это ни неприятно, но новости из сферы торговли продолжают демонстрировать расслоение общества. Единственная потенциально хорошая новость заключается в том, что...

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