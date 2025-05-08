Одни строят и ремонтируют, другие - затягивают пояса

Истощение материальных мощностей ощущается и в торговле одеждой и обувью, которая за год сократилась на 1,4%, и это нельзя "списать" только на то, что мы активно покупаем одежду за рубежом через интернет. Об этом в определенной степени свидетельствует тот факт, что объем розничных продаж через почтовые и интернет-магазины за год упал на 4,5%.