Что будет дальше?

Поскольку папа римский не был избран после первого раунда, в соответствии с планом кардиналы после голосования проследовали на ужин. В четверг утром кардиналы позавтракали, отслужили мессу и снова приступили к голосованию.

По словам экспертов, именно за трапезами происходят главные обсуждения кандидатов на роль понтифика и складываются альянсы.

91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, который провел мессу перед конклавом, призвал своих коллег выбрать лидера, который сможет руководить Католической церковью в «столь сложный момент времени».

«Это непростая задача — сохранить единство Церкви. Единство, которое не означает единообразия, а означает прочное и глубокое единение в многообразии», — сказал он.

Кардинал Ре — один из самых влиятельных представителей Ватикана, ему выпало провести церемонию похорон папы Франциска.

Но участвовать в конклаве он не может, так как ему 91 год, а кардиналы-избиратели должны быть моложе 80 лет.

В своем наставлении конклаву он подчеркнул, что нынешнее голосование имеет исключительную важность, и призвал кардиналов отложить в сторону «все личные соображения».

Самый длинный конклав в истории длился почти три года — с 1268 по 1271 год, тогда папой был избран Григорий X.

Самый короткий конклав продолжался всего 10 часов и закончился избранием папы Юлия II в 1503 году.