Весенний деликатес: отбивные из одуванчиков

Название блюда говорит о том, что отбивные из одуванчиков - это закуска из цветков одуванчика, панированных в яйце, муке и обжаренных.

Правда, чтобы получить хороший, вкусный результат без мяса, необходимо заранее провести подготовительные работы.

Вот что вам нужно сделать, чтобы получить отбивные из одуванчиков:

Соберите одуванчики. Замочите их в соленой воде. Соленая вода вытянет из цветов всех насекомых.

Тщательно промойте цветы в проточной воде и дайте стечь лишнему.

В отдельной миске смешайте муку с солью и специями по вашему выбору.

Цветы панируются в муке и яйце или яйце и муке - в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Обжарьте в раскаленном жире, как для классической отбивной, с обеих сторон до золотистого цвета.

Как выглядит процесс подготовки и результат? Смотрите видео, которое набрало почти 91 000 "сердечек" в TikTok: