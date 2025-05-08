ВИДЕО Рижанка среди ночи обнесла чужую клумбу с тюльпанами

Камеры видеонаблюдения, установленные возле одного из жилых домов в рижском районе Тейка, зафиксировали необычную картину: под покровом ночи некая женщина проникла на частную территорию и набрала себе полную охапку чужих цветов. Подобные случаи в этом районе не редкость, однако теперь впервые удалось шаг за шагом проследить, как именно цветы покинули клумбу и отправились "жить" по новому адресу, сообщает передача Degpunktā.
В половине второго ночи по улице Ропажу торопливо шагает женщина. Сначала она проходит мимо объекта своей ночной вылазки, осматриваясь, нет ли поблизости случайных свидетелей, способных нарушить ее планы. Убедившись, что вокруг никого нет, незнакомка возвращается, быстро срывает тюльпаны и с той же проворностью растворяется в направлении улицы Бривибас.
Теперь от некогда цветущей клумбы осталось всего три цветка. Один из них оказался поврежденным, поэтому похитительница не стала его трогать. Два других уцелели лишь благодаря тому, что были спрятаны под защитной пленкой.
"У меня там небольшая клумбочка была, теперь одни голые стебли торчат. Были заморозки, я накрыла цветы. Просто ненормальная какая-то эта баба!" - возмущается хозяйка украденных цветов.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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