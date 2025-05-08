Министр обороны Спрудс в США: Латвия увеличит свой военный бюджет

Кроме того, министр обороны провел переговоры с представителями Сената США - сенаторами Элиссой Слоткин и Риком Скоттом, а также членами Палаты представителей Адамом Смитом и Джейком Элзи, обсудив перспективы и направления дальнейшего сотрудничества в области безопасности и обороны.

На этих встречах Андрис Спрудс отдельно отметил значимость военного присутствия США в Балтийском регионе и вновь подтвердил решимость Латвии существенно увеличить расходы на оборону, доведя их в будущем до 5% от ВВП страны.

Также министр обороны встретился с командующим Национальной гвардией США генералом Стивеном Нордхаусом и командиром Национальной гвардии штата Мичиган генерал-майором Полом Роджерсом. С ними он обсудил вопросы военного присутствия США на территории Латвии, дальнейшего двустороннего сотрудничества между вооруженными силами и организацию совместных военных учений.

Во время беседы министр подчеркнул, что Латвия активно инвестирует в свою оборону, в том числе развивая военную инфраструктуру и строя военный полигон "Селия", что позволит в будущем значительно повысить уровень принимающей страны для размещения подразделений США и организации коллективных учений.

Помимо встреч официального уровня, Андрис Спрудс принял участие в дискуссии по вопросам безопасности, организованной Немецким фондом Маршалла, а также в панельной дискуссии Мюнхенского форума лидеров, где акцентировал необходимость укрепления возможностей Украины защитить собственный суверенитет и способствовать устойчивому миру в регионе.

Как сообщалось ранее, рабочий визит Андриса Спрудса в США продлится до пятницы. Он проводит встречи с членами Конгресса США и другими высокопоставленными официальными лицами, а также с представителями американского военно-промышленного комплекса.

США являются давним стратегическим партнером и союзником Латвии, играя важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Отношения двух государств основаны на общих ценностях и приверженности демократическим принципам.