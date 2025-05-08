Министр обороны Спрудс в США: Латвия увеличит свой военный бюджет

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время визита в США подчеркнул важность американского военного присутствия в Балтийском регионе и подтвердил решимость Латвии существенно усилить собственные оборонные способности, постепенно увеличивая военный бюджет до 5% от внутреннего валового продукта, сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии.
На этой неделе, находясь в рабочей поездке в Вашингтоне, Андрис Спрудс встретился с представителями Конгресса США и ведущими должностными лицами оборонного ведомства, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и укрепить трансатлантические связи.
"Соединенные Штаты были и остаются важнейшим стратегическим партнером Латвии. Наше взаимодействие основано на общности ценностей, взаимном доверии и едином понимании вопросов безопасности. Мы высоко ценим вклад США в укрепление безопасности в регионе Балтийского моря. Латвия была и остается верным союзником, и наше партнерство является ключевым как для региональной, так и для трансатлантической безопасности", - заявил Спрудс.
Во время визита Андрис Спрудс встретился с сопредседателями группы поддержки стран Балтии Палаты представителей Конгресса США Доном Бейконом и Салудом Карбахалом, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной безопасности и значимость американской поддержки безопасности стран Балтии.
В ходе встречи министр подчеркнул, что Латвия планомерно продолжает укреплять собственную обороноспособность, а также поблагодарил Соединенные Штаты за их постоянный вклад в безопасность страны. В рамках Балтийской инициативы по безопасности США в текущем году направляют более 220 миллионов долларов на приобретение вооружений и технологий для стран Балтии, и это сотрудничество будет продолжено.
Кроме того, министр обороны провел переговоры с представителями Сената США - сенаторами Элиссой Слоткин и Риком Скоттом, а также членами Палаты представителей Адамом Смитом и Джейком Элзи, обсудив перспективы и направления дальнейшего сотрудничества в области безопасности и обороны.
На этих встречах Андрис Спрудс отдельно отметил значимость военного присутствия США в Балтийском регионе и вновь подтвердил решимость Латвии существенно увеличить расходы на оборону, доведя их в будущем до 5% от ВВП страны.
Также министр обороны встретился с командующим Национальной гвардией США генералом Стивеном Нордхаусом и командиром Национальной гвардии штата Мичиган генерал-майором Полом Роджерсом. С ними он обсудил вопросы военного присутствия США на территории Латвии, дальнейшего двустороннего сотрудничества между вооруженными силами и организацию совместных военных учений.
Во время беседы министр подчеркнул, что Латвия активно инвестирует в свою оборону, в том числе развивая военную инфраструктуру и строя военный полигон "Селия", что позволит в будущем значительно повысить уровень принимающей страны для размещения подразделений США и организации коллективных учений.
Помимо встреч официального уровня, Андрис Спрудс принял участие в дискуссии по вопросам безопасности, организованной Немецким фондом Маршалла, а также в панельной дискуссии Мюнхенского форума лидеров, где акцентировал необходимость укрепления возможностей Украины защитить собственный суверенитет и способствовать устойчивому миру в регионе.
Как сообщалось ранее, рабочий визит Андриса Спрудса в США продлится до пятницы. Он проводит встречи с членами Конгресса США и другими высокопоставленными официальными лицами, а также с представителями американского военно-промышленного комплекса.
США являются давним стратегическим партнером и союзником Латвии, играя важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Отношения двух государств основаны на общих ценностях и приверженности демократическим принципам.
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