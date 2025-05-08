Депутата Краславского края Плотку обвиняют в подделке документов и мошенничестве

Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело, в котором депутат думы Краславского края от Латгальской партии Айвар Плотка, баллотирующийся также и на предстоящих этим летом муниципальных выборах, обвиняется в подделке документов и мошенничестве, выяснило агентство LETA.
Не называя имен фигурантов, прокуратура сообщила, что по делу обвиняются два лица. По версии обвинения, они по предварительному сговору, действуя в составе группы и из корыстных побуждений, совершили подделку восьми документов, предоставляющих определенные права. Кроме того, одно из этих лиц обвиняется также в использовании восьми поддельных документов, в мошенничестве в крупном и особо крупном размере и в попытке мошенничества в крупном размере.
Согласно материалам дела, депутат думы Краславского края, являющийся также управляющим крестьянским хозяйством, по предварительному сговору с представителями одной коммерческой структуры, действуя из корысти, с целью получить вознаграждение за проведение инвентаризации лесов, обеспечить последующую продажу недвижимого имущества по заниженной стоимости и заработать 10% прибыли от последующей перепродажи, согласовал действия с должностными лицами предприятия, сообщила прокуратура.
Согласно договоренности, управляющий обязался за вознаграждение провести инвентаризацию лесов на семи объектах, принадлежащих самоуправлению Краславского края, а также предпринять необходимые шаги для того, чтобы эти объекты были проданы в пользу указанного предприятия.
Представитель предприятия, в свою очередь, взял на себя обязательство покрыть расходы управляющего на подготовку необходимых документов и выплатить ему 10% от прибыли, полученной при последующей продаже этих объектов.
В другом эпизоде депутат Краславского края договорился с частным лицом, что при его посредничестве будет организована продажа недвижимого имущества, принадлежащего самоуправлению Краславского края, с целью получить доход от последующего перепродажного соглашения.
При этом частное лицо не было осведомлено, что депутат самоуправления предоставит оценщикам поддельный документ - описание инвентаризации леса, тем самым искусственно снизив рыночную стоимость объекта. Однако полностью реализовать задуманное депутату не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку частное лицо отказалось приобретать упомянутый объект, уточнили в прокуратуре.
Кроме того, депутат самоуправления и управляющий крестьянским хозяйством договорился с работником этого хозяйства о подделке восьми описаний инвентаризации лесных угодий, действуя из корыстных побуждений и четко распределив между собой роли.
Оба прекрасно осознавали, что описание инвентаризации лесов является основным документом при оценке лесных насаждений и что у них нет необходимой сертификации аккредитованных организаций, их деятельность не застрахована гражданско-правовым образом, а за достоверность данных инвентаризации несет ответственность официальный исполнитель работ. Тем не менее они приняли решение внести в описания инвентаризации лесов ложные данные о лице, якобы выполнившем эти работы, а также ложный номер его сертификата.
В результате четырех таких поддельных описаний инвентаризации лесов недвижимость была оценена ниже ее реальной стоимости. В итоге четыре объекта недвижимости были проданы упомянутому предприятию или связанным с ним лицам по сниженной цене. Покупатели при этом не знали, что предоставленные описания лесных угодий были поддельными.
Позже предприятие или приближенные к нему лица перепродали эти объекты по реальной рыночной цене, получив прибыль, после чего выплатили депутату думы Краславского края, управляющему хозяйством, вознаграждение в размере не менее 10% от полученной прибыли, а также компенсировали ему расходы на проведение инвентаризации.
В результате преступных действий обвиняемого депутата думы Краславского края и управляющего крестьянским хозяйством самоуправлению Краславского края был нанесен ущерб в размере 61 768 евро, уточнили в прокуратуре.
При этом прокуратура напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке.
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