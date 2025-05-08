Депутата Краславского края Плотку обвиняют в подделке документов и мошенничестве

В другом эпизоде депутат Краславского края договорился с частным лицом, что при его посредничестве будет организована продажа недвижимого имущества, принадлежащего самоуправлению Краславского края, с целью получить доход от последующего перепродажного соглашения.

При этом частное лицо не было осведомлено, что депутат самоуправления предоставит оценщикам поддельный документ - описание инвентаризации леса, тем самым искусственно снизив рыночную стоимость объекта. Однако полностью реализовать задуманное депутату не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку частное лицо отказалось приобретать упомянутый объект, уточнили в прокуратуре.

Кроме того, депутат самоуправления и управляющий крестьянским хозяйством договорился с работником этого хозяйства о подделке восьми описаний инвентаризации лесных угодий, действуя из корыстных побуждений и четко распределив между собой роли.

Оба прекрасно осознавали, что описание инвентаризации лесов является основным документом при оценке лесных насаждений и что у них нет необходимой сертификации аккредитованных организаций, их деятельность не застрахована гражданско-правовым образом, а за достоверность данных инвентаризации несет ответственность официальный исполнитель работ. Тем не менее они приняли решение внести в описания инвентаризации лесов ложные данные о лице, якобы выполнившем эти работы, а также ложный номер его сертификата.