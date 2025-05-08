Приведет ли конфликт Индии и Пакистана к ядерной войне?

"С одной стороны, наличие ядерного оружия может вызывать страх, но с другой стороны, в случае войны между двумя ядерными державами именно этот фактор выступает сдерживающим. Если стороны дойдут до его применения, это гарантированно приведет к взаимному уничтожению, чего не хочет ни одна из них", - пояснил эксперт.

Анджанс подчеркнул, что, конечно, стопроцентных гарантий в таком вопросе дать невозможно, однако это уже не первый конфликт между этими государствами, и ни один из предыдущих не дошел до применения ядерного оружия.

По его мнению, было бы наивно ожидать скорого завершения конфликта. Там, где замешаны исторические разногласия, межэтническая и межрелигиозная вражда, быстрые решения попросту невозможны.

"Думаю, нынешний конфликт не станет исключением. В той или иной форме он продолжится. Это можно назвать очередной страницей в долгой истории отношений Индии и Пакистана. Не думаю, что конфликт перерастет во что-то значительно большее, хотя всего один неверный шаг или ошибка в расчетах может резко изменить ситуацию", - отметил Анджанс.

Директор Центра геополитических исследований также обратил внимание на то, что и масштабы столкновения, и сигналы, поступающие от сторон, говорят о стремлении Индии и Пакистана удерживать конфликт в рамках контролируемой эскалации. Ни одной из сторон не выгодна полномасштабная война, поскольку в столкновении двух ядерных держав победителей быть не может, подчеркнул эксперт.

Ранее агентство LETA сообщало, что Индия нанесла ракетные удары с воздуха и с земли по ряду территорий в Пакистане, а также по контролируемым Пакистаном частям Кашмира. Индийская сторона утверждает, что целью ударов стали укрытия боевиков, которые в конце апреля совершили нападение на территорию Кашмира, контролируемую Индией.