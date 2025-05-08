Приведет ли конфликт Индии и Пакистана к ядерной войне?

Скорее всего, конфликт между Индией и Пакистаном не перерастет в масштабную региональную войну и не дойдет до применения ядерного оружия, - такое мнение агентству LETA высказал директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета имени Страдиня (RSU) Марис Анджанс.
Эксперт напомнил, что взаимоотношения этих двух государств имеют глубокие исторические корни. Британская Индия в 1947 году была разделена на две части - собственно Индию и Пакистан, который в свою очередь состоял из Западного и Восточного Пакистана. В 1971 году Восточный Пакистан отделился и стал независимым государством Бангладеш.
"С тех пор наиболее болезненным вопросом в отношениях преимущественно индуистской Индии и мусульманского Пакистана остается спорный регион Кашмир", - пояснил Анджанс.
По словам эксперта, сейчас сложно представить, что в этот конфликт может вовлечься какая-либо третья страна. Директор Центра геополитических исследований отметил, что у Пакистана существуют тесные отношения с Китаем, которых у Индии нет, хотя в последнее время и она несколько улучшила свои связи с Пекином. Однако, по его мнению, нынешний конфликт останется двусторонним и вряд ли расширится. Анджанс также напомнил, что столкновения между Индией и Пакистаном - далеко не редкость.
Доцент RSU напомнил, что Индия получила статус ядерной державы в 1974 году, а Пакистан - в 1998 году. Тогдашний премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто заявил: "Мы будем есть траву и листья, но добудем ядерное оружие". И именно так и произошло. Эта позиция Пакистана, по мнению Анджанса, ярко демонстрирует степень враждебности и накала отношений между двумя странами.
"С одной стороны, наличие ядерного оружия может вызывать страх, но с другой стороны, в случае войны между двумя ядерными державами именно этот фактор выступает сдерживающим. Если стороны дойдут до его применения, это гарантированно приведет к взаимному уничтожению, чего не хочет ни одна из них", - пояснил эксперт.
Анджанс подчеркнул, что, конечно, стопроцентных гарантий в таком вопросе дать невозможно, однако это уже не первый конфликт между этими государствами, и ни один из предыдущих не дошел до применения ядерного оружия.
По его мнению, было бы наивно ожидать скорого завершения конфликта. Там, где замешаны исторические разногласия, межэтническая и межрелигиозная вражда, быстрые решения попросту невозможны.
"Думаю, нынешний конфликт не станет исключением. В той или иной форме он продолжится. Это можно назвать очередной страницей в долгой истории отношений Индии и Пакистана. Не думаю, что конфликт перерастет во что-то значительно большее, хотя всего один неверный шаг или ошибка в расчетах может резко изменить ситуацию", - отметил Анджанс.
Директор Центра геополитических исследований также обратил внимание на то, что и масштабы столкновения, и сигналы, поступающие от сторон, говорят о стремлении Индии и Пакистана удерживать конфликт в рамках контролируемой эскалации. Ни одной из сторон не выгодна полномасштабная война, поскольку в столкновении двух ядерных держав победителей быть не может, подчеркнул эксперт.
Ранее агентство LETA сообщало, что Индия нанесла ракетные удары с воздуха и с земли по ряду территорий в Пакистане, а также по контролируемым Пакистаном частям Кашмира. Индийская сторона утверждает, что целью ударов стали укрытия боевиков, которые в конце апреля совершили нападение на территорию Кашмира, контролируемую Индией.
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