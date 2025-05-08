Медик отказался везти женщину с тяжелой травмой в больницу и получил реальный срок

Вступил в силу приговор Земгальского окружного суда, согласно которому руководитель бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), отказавшийся госпитализировать женщину с тяжелой травмой головы, приговорен к одному году реального лишения свободы и запрету заниматься медицинской деятельностью на четыре года.
Верховный суд (ВС) сообщил агентству LETA, что отказался возбуждать кассационное производство, тем самым подтвердив решение апелляционного суда.
Суд первой инстанции назначил подсудимому условное наказание сроком на один год, однако апелляционная инстанция сочла необходимым для восстановления справедливости и предупреждения подобных случаев в будущем назначить реальное лишение свободы.
В своем решении Верховный суд указал, что суд апелляционной инстанции при определении наказания принимал во внимание не только отношение подсудимого к совершенному преступлению, но и степень тяжести совершенного деяния, его характер и причиненный ущерб.
Ранее уже сообщалось, что пострадавшая женщина потеряла сознание в результате падения с лестницы, после чего очевидцы немедленно вызвали скорую помощь.
На место происшествия приехала бригада неотложной помощи из Юрмалы, в составе которой помимо водителя были два помощника врача и врач-резидент.
Руководитель бригады посадил пострадавшую женщину, которая все еще находилась без сознания, прислонил ее к стене, дал понюхать нашатырный спирт, измерил давление и заявил окружающим, что женщина якобы пьяна, и чтобы ее отнесли обратно в кровать. Присутствующие неоднократно подчеркивали, что женщина без сознания, однако медик упорно настаивал на своем и уехал с места происшествия, посоветовав дать ей спокойно проспаться.
Когда женщину перенесли на второй этаж в спальню, ей стало хуже, началась рвота, сознание так и не вернулось. Через несколько часов состояние ухудшилось настолько, что женщина начала задыхаться, и скорую вызвали повторно.
На этот раз приехала другая бригада медиков, руководитель которой незамедлительно принял решение о госпитализации. Была вызвана реанимационная машина, поскольку женщине потребовалась искусственная вентиляция легких.
Пострадавшую доставили в отделение нейрохирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, где ей провели срочную операцию на головном мозге. Несмотря на то, что операция прошла успешно, женщина так и не пришла в сознание и спустя четыре дня умерла.
Служба неотложной медицинской помощи ранее уже расторгла трудовые отношения с медиком, возглавлявшим первую приехавшую бригаду.
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