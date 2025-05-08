Медик отказался везти женщину с тяжелой травмой в больницу и получил реальный срок

Верховный суд (ВС) сообщил агентству LETA, что отказался возбуждать кассационное производство, тем самым подтвердив решение апелляционного суда.

Суд первой инстанции назначил подсудимому условное наказание сроком на один год, однако апелляционная инстанция сочла необходимым для восстановления справедливости и предупреждения подобных случаев в будущем назначить реальное лишение свободы.

В своем решении Верховный суд указал, что суд апелляционной инстанции при определении наказания принимал во внимание не только отношение подсудимого к совершенному преступлению, но и степень тяжести совершенного деяния, его характер и причиненный ущерб.

Ранее уже сообщалось, что пострадавшая женщина потеряла сознание в результате падения с лестницы, после чего очевидцы немедленно вызвали скорую помощь.

На место происшествия приехала бригада неотложной помощи из Юрмалы, в составе которой помимо водителя были два помощника врача и врач-резидент.