Инцидент в Рижском порту: на судне под португальским флагом тяжело пострадал моряк

13 марта этого года в Рижском порту на судне Beata, плавающем под флагом Португалии, произошел инцидент, в результате которого один из членов экипажа получил тяжелые травмы. Об этом агентству LETA сообщили в Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте.
Несчастный случай на борту судна Beata произошел во время учебной тренировки экипажа с использованием спасательной шлюпки свободного падения. Когда шлюпку закрепляли на спусковой рампе, один из моряков потерял равновесие и упал в воду, получив при падении серьезные повреждения.
Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте, проведя осмотр места происшествия и оценку обстоятельств, пришло к выводу, что произошедшее квалифицируется как морской инцидент согласно международному Кодексу расследования аварий на море (IMO Marine Casualty Investigation Code).
В ходе проверки выяснилось, что причиной происшествия стали существенные недостатки в процедурах обеспечения безопасности: в инструкциях судоходной компании по спуску спасательных шлюпок не были достаточно четко определены последовательность действий и порядок снятия предохранительных креплений. Также не были четко распределены обязанности среди членов экипажа, задействованных в процессе спуска спасательных шлюпок.
Поскольку такие недостатки инструкций создают существенные риски и ситуации, при которых работа на судне строится лишь на индивидуальном опыте моряков и устных договоренностях, Бюро приняло решение немедленно направить компании-владельцу судна рекомендации по безопасности, призванные предотвратить подобные происшествия в будущем.
Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте выдало срочные рекомендации управляющей компании судна, потребовав незамедлительно пересмотреть и улучшить инструкции по использованию спасательных шлюпок, приведя их в соответствие с руководящими указаниями IMO (Guidelines for Lifting Appliances). Компания-владелец судна уже приняла эти рекомендации и обязалась в дальнейшем применять их на всех своих судах.
Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте - это государственное учреждение прямого подчинения, находящееся под контролем министра сообщения. Важнейшие функции Бюро связаны с расследованием аварий и других серьезных происшествий на железнодорожном транспорте, авиационных инцидентов, а также происшествий на море, включая анализ их причин и разработку рекомендаций по обеспечению безопасности в соответствии с нормативными требованиями Латвии и международными стандартами.
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