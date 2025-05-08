Инцидент в Рижском порту: на судне под португальским флагом тяжело пострадал моряк

Несчастный случай на борту судна Beata произошел во время учебной тренировки экипажа с использованием спасательной шлюпки свободного падения. Когда шлюпку закрепляли на спусковой рампе, один из моряков потерял равновесие и упал в воду, получив при падении серьезные повреждения.

Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте, проведя осмотр места происшествия и оценку обстоятельств, пришло к выводу, что произошедшее квалифицируется как морской инцидент согласно международному Кодексу расследования аварий на море (IMO Marine Casualty Investigation Code).

В ходе проверки выяснилось, что причиной происшествия стали существенные недостатки в процедурах обеспечения безопасности: в инструкциях судоходной компании по спуску спасательных шлюпок не были достаточно четко определены последовательность действий и порядок снятия предохранительных креплений. Также не были четко распределены обязанности среди членов экипажа, задействованных в процессе спуска спасательных шлюпок.