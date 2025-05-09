ТЕСТ С ПРИЗОМ Самые важные витамины весной - знаете ли вы, какие и почему?

Весной, после долгой зимы, организму часто не хватает важных витаминов и минералов, необходимых для восстановления энергии и укрепления иммунитета. Это может способствовать утомлению и повышению восприимчивости к болезням. В это время особенно важно обеспечить достаточное потребление витаминов, а щедрость весны является богатым источником этих веществ. Поэтому весна - прекрасное время для восполнения истощенных резервов организма. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, как восстановить уровень энергии, укрепить иммунитет и позаботиться о своем самочувствии весной.