Пт, 9.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ТЕСТ С ПРИЗОМ Самые важные витамины весной - знаете ли вы, какие и почему?

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: phM2019/shutterstock

Весной, после долгой зимы, организму часто не хватает важных витаминов и минералов, необходимых для восстановления энергии и укрепления иммунитета. Это может способствовать утомлению и повышению восприимчивости к болезням. В это время особенно важно обеспечить достаточное потребление витаминов, а щедрость весны является богатым источником этих веществ. Поэтому весна - прекрасное время для восполнения истощенных резервов организма. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, как восстановить уровень энергии, укрепить иммунитет и позаботиться о своем самочувствии весной.

Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес e-mail и принимайте участие в конкурсе до 18 мая.

19 мая мы узнаем имена двух победителей, которые получат набор витаминов от Apotheka. Удачи в конкурсе!

Конкурс организован совместно с Apotheka.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх