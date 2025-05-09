ФОТО Первая тренировка латвийских хоккеистов в Стокгольме

Латвийские хоккеисты начнут чемпионат мира в субботу в 21:20 матчем против французов, а на следующий день в 17:20 сыграют против Канады. 13 мая в 17:20 состоится матч со Словенией, днем ​​позже в 21:20 - с хозяйкой Швецией, 17 мая в 13:20 - со сборной Финляндии, 18 мая в 21:20 - со Словакией, а в заключительной игре группового этапа 20 мая в 13:20 нам предстоит сразиться с австрийскими хоккеистами.

Во второй группе представлены Дания, Чехия, Германия, США, Казахстан, Норвегия, Швейцария и Венгрия.

В этом году чемпионат мира пройдет в датском городе Хернинг и шведской столице Стокгольме с 9 по 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы B и два четвертьфинальных матча, а в Стокгольме, помимо матчей группового этапа, пройдут два четвертьфинальных поединка, полуфинальные матчи и матчи за медали.