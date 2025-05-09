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Фото Открылась выставка рисунков белорусских политзаключенных

Светлана Тихановская с фотографией своего мужа в руках
Светлана Тихановская с фотографией своего мужа в руках Фото: Ieva Leiniša/LETA

В доме Сейма в пятницу, 9 мая, открылась выставка рисунков "Беларусь. Искусство за решеткой".

К участникам мероприятия обратились товарищ председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская и председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, руководитель депутатской группы в поддержку демократической Беларуси Лейла Расима ("Прогрессивные").

Находящиеся на выставке работы являются частью проекта PrisonArt - галереи-архива правозащитного центра "Вясна", в котором собраны произведения искусства, созданные находящимися в заключении по политическим причинам белорусами.

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