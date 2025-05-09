Фото Открылась выставка рисунков белорусских политзаключенных

К участникам мероприятия обратились товарищ председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская и председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, руководитель депутатской группы в поддержку демократической Беларуси Лейла Расима ("Прогрессивные").

Находящиеся на выставке работы являются частью проекта PrisonArt - галереи-архива правозащитного центра "Вясна", в котором собраны произведения искусства, созданные находящимися в заключении по политическим причинам белорусами.