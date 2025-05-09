Швеция и США стартовали на ЧМ по хоккею с разгромных побед

Швеция - Словакия

Команды играли на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме, а победа осталась за шведской командой - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Голы в этой встрече забили Микаэль Баклунд, Лео Карлссон, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм и Мика Зибанежад.

Следующий матч сборная Швеции проведёт против Австрии (10 мая), а Словакия сыграет со Словенией (11 мая).

Дания - США

С таким же счётом сборная США разгромила Данию в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею. За американскую команду заброшенными шайбами отметились Каттер Готье, Логан Кули, Мэттью Бенирс (дубль) и Мэйсон Лорей.

Следующий матч на турнире команда проведет 11 мая против Венгрии. Дания днём ранее сыграет со Швейцарией.

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