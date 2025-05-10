Видео Канада разгромила Словению, а Казахстан смог одолеть Норвегию

Словения - Канада

В группе A сборная Канады со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) обыграла Словению. Канадцы нанесли 44 броска по воротам, словенцы ответили лишь 11.

На восьмой минуте первого периода Канаду вывел вперед Бо Хорват, отличившись в большинстве. В начале второго периода преимущество Канады удвоил Натан Маккиннон, после чего Бо Хорват и Ноа Добсон реализовали еще два большинства, доведя счет до 4:0.

Норвегия - Казахстан

В группе B Казахстан со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) победил Норвегию. Статистика бросков - 21:31.

На пятой минуте счет открыл норвежец Йоханнес Йоханнесен. В начале второго периода Казахстан реализовал большинство - гол на счету Романа Старченко. За восемь минут до конца основного времени победный гол забил Владимир Волков.

В Стокгольме проходят матчи команд Латвии, Франции, Канады, Словении, Швеции, Финляндии, Словакии и Австрии. В Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.

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