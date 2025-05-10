Видео Швеция с трудом вырвала победу у Австрии, а Германия разгромила Венгрию

Швеция - Австрия

В матче группы A Швеция со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) вырвала победу у Австрии, которая ранее в пятницу, 9 мая, в напряженной борьбе уступила Финляндии со счётом 1:2.

Первый период завершился без голов, а в начале второго счет открыл Бенджамин Баумгартнер, выведя вперед Австрию - 1:0. Однако менее чем через восемь минут шведы реализовали большинство: точным броском отличился Мика Зибанежад - 1:1.

Примерно за семь с половиной минут до финальной сирены Австрия вновь вышла вперед - Марко Каспер поразил ворота шведов.

В конце матча шведы заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли сравнять счет: шайбу в ворота отправил Юнас Бродин. Уже через 12 секунд Зибанежад впервые вывел Швецию вперед в этом матче.

Австрийцы также заменили вратаря, но это сыграло на руку шведам - Александр Веннберг отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет 4:2 в пользу хозяев.

Вратарь сборной Швеции отразил 14 бросков, а голкипер Австрии справился с 21 броском.

Германия - Венгрия

В группе B сборная Германии разгромила Венгрию - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).