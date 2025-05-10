Видео Швеция с трудом вырвала победу у Австрии, а Германия разгромила Венгрию

В субботу, 10 мая, в рамках чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в Стокгольме дважды отыгрывалась по ходу матча и в итоге одержала победу над у Австрией, а в Хернинге сборная Германии добилась уверенного успеха.
Швеция - Австрия
В матче группы A Швеция со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) вырвала победу у Австрии, которая ранее в пятницу, 9 мая, в напряженной борьбе уступила Финляндии со счётом 1:2.
Первый период завершился без голов, а в начале второго счет открыл Бенджамин Баумгартнер, выведя вперед Австрию - 1:0. Однако менее чем через восемь минут шведы реализовали большинство: точным броском отличился Мика Зибанежад - 1:1.
Примерно за семь с половиной минут до финальной сирены Австрия вновь вышла вперед - Марко Каспер поразил ворота шведов.
В конце матча шведы заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли сравнять счет: шайбу в ворота отправил Юнас Бродин. Уже через 12 секунд Зибанежад впервые вывел Швецию вперед в этом матче.
Австрийцы также заменили вратаря, но это сыграло на руку шведам - Александр Веннберг отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет 4:2 в пользу хозяев.
Вратарь сборной Швеции отразил 14 бросков, а голкипер Австрии справился с 21 броском.
Германия - Венгрия
В группе B сборная Германии разгромила Венгрию - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
В первом периоде отличились Доминик Кагун и Джош Самански, во втором - Лукас Кельбле и Фредерик Тиффельс, доведя счет до 4:0.
В третьем периоде пятый гол немцев забил Александер Эль, а единственную шайбу венгров провел Герго Амбрус. За минуту до конца основного времени Кагун оформил дубль.
Вратарь сборной Германии отразил 18 бросков, тогда как венгерский вратарь справился с 29 бросками.
Ранее сообщалось, что в другом матче группы B Казахстан обыграл Норвегию со счетом 2:1.
В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!