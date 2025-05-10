Сборная Латвии стартовала на ЧМ по хоккею с непростой победы

Латвийские хоккеисты стартовали на чемпионате мира, обыграв в первой встрече группового турнира команду Франции.
Матч подгруппы "А" прошёл в Стокгольме и завершился со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу латвийской сборной.
В первом периоде сборная Латвии нанесла больше бросков (8-2), больше контролировала игру и дважды имела численное примущество, но забросить в ворота Квентина Папийона не смола.
Французы, в свою очередь, на 16-й минуте устроили контратаку, которая завершилась взятием ворот. Жюль Боск бросил по воротам от синей линии, а Дилан Фабр в борьбе с соперником смог подставить клюшку и подправить шайбу в угол ворот Кристерса Гудлевскиса.
Во втором периоде игрокам сборной Латвии удалось сравнять счёт на табло, причём сделали это подопечные Харийса Витолиньша в меньшинстве. После грубой ошибки в своей зоне, шайба оказалась у Мартиньша Дзиеркался, который обманул Папийона и хладнокровно поразил пустой угол ворот французов.
Заключительный игровой отрезок началася с гола в ворота сборной Франции - Кристап Зиле мощно зарядил от синей линии и шайба, отрикошетив от Эдуарда Тралмакса, залетела в ворота французов. В конце заключительного игрового отрезка французы сняли вратаря и практически сразу же поплатились за это, причём дважды - оба раза Данс Лочмелис сумел убежать в зону и поразить пустую цель.
Таким образом, Латвия добыла первую победу на турнире, набрала три очка и идёт на третьей строчке в турнирной таблице. У Франции нет баллов и шестое место.
В следующем матче группы А Латвия сыграет против Канады 11-го мая, а Франция встретится с Финляндией.
Дания - Швейцария
В параллельном матче, который проходил в Хернинге, сборная Швейцарии победила датчан со счётом 5:2.
На 15-й минуте Нико Хишир открыл счёт с передач Кристиана Марти и Михаэля Форы. На 23-й минуте Оскар Мёльгор сравнял счёт. На 29-й минуте Йоахим Блихфельд вывел датчан вперёд с передач Миккеля Огора и Ника Олесена. На 36-й минуте Тайлер Мой с передач Нико Хишира и Тимо Майера сравнял счёт. Три минуты спустя Мой оформил дубль с передачи Тимо Майера.
На 46-й минуте Дамьен Риа забросил четвёртую шайбу сборной Швейцарии с передач Тайлера Моя и Сандро Шмида. На 59-й минуте Нико Хишир с передачи Сандро Шмида установил окончательный счёт.
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