Сборная Латвии стартовала на ЧМ по хоккею с непростой победы

Матч подгруппы "А" прошёл в Стокгольме и завершился со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу латвийской сборной.

В первом периоде сборная Латвии нанесла больше бросков (8-2), больше контролировала игру и дважды имела численное примущество, но забросить в ворота Квентина Папийона не смола.

Французы, в свою очередь, на 16-й минуте устроили контратаку, которая завершилась взятием ворот. Жюль Боск бросил по воротам от синей линии, а Дилан Фабр в борьбе с соперником смог подставить клюшку и подправить шайбу в угол ворот Кристерса Гудлевскиса.

Во втором периоде игрокам сборной Латвии удалось сравнять счёт на табло, причём сделали это подопечные Харийса Витолиньша в меньшинстве. После грубой ошибки в своей зоне, шайба оказалась у Мартиньша Дзиеркался, который обманул Папийона и хладнокровно поразил пустой угол ворот французов.