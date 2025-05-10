В субботу сборная Латвии по хоккею начнет борьбу на чемпионате мира

Мы также увидим Пьера-Эдуарда Белльмара, который провел десять сезонов в НХЛ, Шарля Бертрана, а также братьев Кевина и Тима Бозона. Однако в составе сборной отсутствует один из многолетних лидеров сборной Стефан да Коста, а также важные защитники - Йохан Овиту, Флориан Шакиашвили и Тома Тири.

С хоккеистами сборной Франции после возвращения в элитный дивизион латыши играли шесть раз и одержали пять побед, в том числе на последней секунде овертайма в прошлом году, когда гол забил капитан Каспар Даугавиньш.

В свою очередь последняя встреча с французами у сборной Латвии была в сентябре прошлого года в Риге, когда в решающем матче за путевку на Олимпиаду 2026 года хозяева площадки уверенно победили со счетом 5:2. С того состава в сборной Франции осталось 18 игроков.

Сборной Латвии в этом году, во всяком случае пока что, приходится обходиться без игроков из НХЛ. В сильнейшей лиге мира в этом сезоне было шесть хоккеистов, однако сборной из-за травм и по личным причинам отказали вратарь Элвис Мерзликин и нападающие Земгус Гиргенсонс и Теодор Блюгер.