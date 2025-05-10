В субботу сборная Латвии по хоккею начнет борьбу на чемпионате мира

Сборная Латвии по хоккею в субботу, 10 мая, в столице Швеции Стокгольме проведет первый матч в рамках чемпионата мира и встретится со сборной Франции.
Матч подгруппы А начнется в Avicii Arena начнется в 21:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Обе команды проведут свою первую игру на чемпионате.
Кроме того, сегодня в Стокгольме Словения встретится с Канадой (матч начнется в 13:20), а Швеция сыграет с Австрией (матч начнется в 17:20), и обе этих игры покажет LTV7.
В свою очередь в группе В в Хернинге состоятся дуэли Казахстана и Норвегии, Германии и Венгрии, Дании и Швейцарии - эти матчи можно будет посмотреть в интернете на сайте lsm.lv/hokejs.
Почти половина (12 из 25) французских хоккеистов играют в местной лиге, включая одну из крупнейших звезд сборной, ветерана Сашу Трея.
Многие хоккеисты выступают в чемпионате Швейцарии, есть и игроки из других европейских лиг - Швеции, Финляндии, Германии и Чехии.
Лучшие силы сборной Франции - в нападении, включая единственного выступавшего в этом сезоне в НХЛ Француза Александре Тексье, который в рядах "Сент-Луис Блюз" в 31 матче регулярного чемпионата набрал 11 (6+5 очков), а в трех матчах розыгрыша Кубка Стэнли набрал одну результативную передачу.
Мы также увидим Пьера-Эдуарда Белльмара, который провел десять сезонов в НХЛ, Шарля Бертрана, а также братьев Кевина и Тима Бозона. Однако в составе сборной отсутствует один из многолетних лидеров сборной Стефан да Коста, а также важные защитники - Йохан Овиту, Флориан Шакиашвили и Тома Тири.
С хоккеистами сборной Франции после возвращения в элитный дивизион латыши играли шесть раз и одержали пять побед, в том числе на последней секунде овертайма в прошлом году, когда гол забил капитан Каспар Даугавиньш.
В свою очередь последняя встреча с французами у сборной Латвии была в сентябре прошлого года в Риге, когда в решающем матче за путевку на Олимпиаду 2026 года хозяева площадки уверенно победили со счетом 5:2. С того состава в сборной Франции осталось 18 игроков.
Сборной Латвии в этом году, во всяком случае пока что, приходится обходиться без игроков из НХЛ. В сильнейшей лиге мира в этом сезоне было шесть хоккеистов, однако сборной из-за травм и по личным причинам отказали вратарь Элвис Мерзликин и нападающие Земгус Гиргенсонс и Теодор Блюгер.
В свою очередь Янис Увис Балинскис в составе прошлогодних чемпионов "Флорида Пантерз" продолжает борьбу в розыгрыше Кубка Стэнли, а Родриго Аболс ("Филадельфия Флайерз") и Артур Шилов" ("Ванкувер Кэнакс") отправились в фарм-клубы, чтобы бороться за титул чемпионов АХЛ. Борьбе за Кубок Колдера в АХЛ продолжает и Сандис Вилманис.
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш включил в состав пять хоккеистов, которые ранее на чемпионатах мира не выступали - вратаря Марека Митенса, защитника Микса Туманова и нападающих Анри Равинскиса, Глеба Прохоренкова и Филиппа Бунциса. Скорее всего, не у всех дебютантов будет возможность выйти на лед в первом мачте турнира.
По сравнению с прошлым годом, в состав снова вернулся один из героев чемпионата мира 2023 года Кристиан Рубинс, однако нет завершившего карьеру Карлиса Чуксте и не выдержавшего конкуренцию Арвилса Бергманиса.
Самые большие изменения - в рядах нападающих, где в этом году из-за травм и по личным причинам нет Микса Индрашиса, Роберта Букартса, Райвиса Ансонса, Ренарса Крастенбергса и выступающего в АХЛ Аболса. Однако в состав вернулся двухкратный чемпион Швейцарии Рудольф Балцерс.
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