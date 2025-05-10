"Мои воспоминания о Латвии не особо приятные..." Капитан сборной Франции - о латвийских хоккеистах

Пьер-Эдуард Белльмар начал свою карьеру в далеком 2002 году. Уже в возрасте 17 лет он стал одним из самых ярких игроков сильнейшей лиги Франции. После этого он попробовал свои силы в Швеции - сначала во второй по силе лиге, а затем и в высшем дивизионе.

В 2014 году Белльмар отправился в Северную Америку. Несмотря на то, что француз присоединился к НХЛ нетипично поздно - в возрасте 29 лет - он создал в сильнейшей лиге мира полноценную карьеру: представлял пять клубов, провел десять сезонов, принял участие в 785 играх и набрал 153 очка (69 голов + 84 передачи).