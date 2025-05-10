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"Мои воспоминания о Латвии не особо приятные..." Капитан сборной Франции - о латвийских хоккеистах

Перевод: rus.tvnet.lv
Пьер-Эдуард Белльмар против сборной Латвии на олимпийском квалификационном турнире в 2024 году
Пьер-Эдуард Белльмар против сборной Латвии на олимпийском квалификационном турнире в 2024 году Фото: Reuters/ScanPix

Долгожданный чемпионат мира по хоккею 2025 года наконец начался. В первой игре латышам предстоит встретиться с французскими хоккеистами, с которыми они ранее уже не раз вели ожесточенные поединки. Перед встречей сборных TVNET+ поговорил с ветераном НХЛ Пьером-Эдуардом Белльмаром. Капитан сборной Франции открыто охарактеризовал латвийский хоккей и рассказал о своих самых ярких воспоминаниях.

Пьер-Эдуард Белльмар начал свою карьеру в далеком 2002 году. Уже в возрасте 17 лет он стал одним из самых ярких игроков сильнейшей лиги Франции. После этого он попробовал свои силы в Швеции - сначала во второй по силе лиге, а затем и в высшем дивизионе.

В 2014 году Белльмар отправился в Северную Америку. Несмотря на то, что француз присоединился к НХЛ нетипично поздно - в возрасте 29 лет - он создал в сильнейшей лиге мира полноценную карьеру: представлял пять клубов, провел десять сезонов, принял участие в 785 играх и набрал 153 очка (69 голов + 84 передачи).

В 2024 году Белльмар вернулся в Европу, где присоединился к швейцарской команде Ajoie. Несмотря на то, что в марте французу исполнилось 40 лет, он и этой весной не отказал сборной. Чемпионат мира 2025 года - уже 14-й чемпионат в карьере Белльмара и в целом 20-й международный турнир в его карьере взрослого хоккеиста.

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