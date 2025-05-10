Экс-голкипер сборной Латвии высказался о календаре матчей команды

У Латвии трижды будут игры два дня подряд, и такой несбалансированный календарь удивляет Масальскиса, поскольку также предусмотрены два выходных подряд. Уже в субботу, 10 мая, матч против Франции будет очень важным, а на следующий день предстоит игра с фаворитом - Канадой.

Также после матча со Словенией 13 мая уже 14 мая Латвия сыграет с хозяевами турнира - Швецией, а после матча 17 мая с Финляндией - на следующий день с Словакией.

"По моему мнению, здесь можно было найти другие решения. Получается, что у Латвии, вероятно, было меньше всего влияния на составление календаря на этом турнире. На мой взгляд, сборная Латвии находится в самой невыгодной позиции в этой группе", - отметил Масальскис.

Он выразил надежду, что были сделаны выводы после прошлогоднего чемпионата, когда Латвия хотя и обыграла Польшу и Францию, но не набрала максимальное количество очков в этих играх.