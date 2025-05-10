Экс-голкипер сборной Латвии высказался о календаре матчей команды

Календарь матчей чемпионата мира для сборной Латвии - самый неудобный по сравнению с любой другой командой в стокгольмской группе, заявил в пятницу, 9 мая, в эфире Латвийского телевидения бывший вратарь национальной сборной Эдгар Масальскис. Чтобы выйти в четвертьфинал, сборной Латвии необходимо победить не только команды, находящиеся ниже в рейтинге, но и как минимум одного из фаворитов, что будет особенно трудно из-за особенностей календаря, сообщает портал lsm.lv.
У Латвии трижды будут игры два дня подряд, и такой несбалансированный календарь удивляет Масальскиса, поскольку также предусмотрены два выходных подряд. Уже в субботу, 10 мая, матч против Франции будет очень важным, а на следующий день предстоит игра с фаворитом - Канадой.
Также после матча со Словенией 13 мая уже 14 мая Латвия сыграет с хозяевами турнира - Швецией, а после матча 17 мая с Финляндией - на следующий день с Словакией.
"По моему мнению, здесь можно было найти другие решения. Получается, что у Латвии, вероятно, было меньше всего влияния на составление календаря на этом турнире. На мой взгляд, сборная Латвии находится в самой невыгодной позиции в этой группе", - отметил Масальскис.
Он выразил надежду, что были сделаны выводы после прошлогоднего чемпионата, когда Латвия хотя и обыграла Польшу и Францию, но не набрала максимальное количество очков в этих играх.
"Мы хорошо понимаем, что, чтобы пройти дальше, нужно как минимум одна победа над командой, которая выше нас в рейтинге. К сожалению, все такие игры выпали на вторые дни подряд, когда как раз и нужны эти дополнительные очки. Календарь непростой в любом случае", - сказал Масальскис.
Он подчеркнул, что экономить силы в первых матчах нельзя, так как слабых команд на чемпионате нет. Масальскис выразил надежду, что на тренировках команде удалось заложить достаточную физическую базу, чтобы справиться с таким сложным графиком.
По словам Масальскиса, вратарская линия в заявке выглядит надежно, а защитники - очень опытные. В то же время в нападении опыта меньше, хотя в команде и есть ветеран Каспар Даугавиньш.
Он ожидает голов от Эдуарда Тралмакса, Рудольфа Балцерса и Даугавиньша, а также хорошей игры команды в большинстве. Ветеран, долгие годы защищавший ворота сборной, подчеркнул, что все хоккеисты должны быть готовы в любой момент выложиться на максимум и работать в интересах команды.
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