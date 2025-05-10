Видео Украинская теннисистка выразила уважение сменившей гражданство российской спортсменке

Касаткина, которая находится в отношения с женщиной, ранее открыто говорила о жизни гомосексуальных людей в России. Она больше не могла находиться там. Уже какое-то время она живет в Австралии и находится в отношениях с фигуристкой Наталией Забияко из Эстонии.

"Принимая во внимание все, что происходит в моей прошлой стране, у меня не было иного выхода. Мне, как гомосексуальному лицу, если я хочу быть самой собой, нужно было сделать этот шаг, и я его сделала", - объяснила в апреле свое решение Касаткина.

22-летнюю Костюк критиковали за ее позицию по отношению к российским и белорусским теннисисткам. На Открытом чемпионате Франции в 2023 году она покинула корт под свист, поскольку отказалась после матча пожать руку белоруске Арине Соболенко. Позднее Костюк не скрывала, что людям стоило бы постыдиться за свое поведение.

Костюк также резко раскритиковала WTA, которая, хоть и в нейтральном статусе, но позволяет принимать участие в турнирах российским и белорусским спортсменам.

Победу в упомянутом матче со счетом 6:4, 6:3 одержала Костюк.