Видео Украинская теннисистка выразила уважение сменившей гражданство российской спортсменке

Украинская теннисистка Марта Костюк (27-е место WTA) публично похвалила и выразила уважение теннисистке российского происхождения Дарье Касаткиной (15-е- место WTA), которая недавно получила австралийский паспорт.
Касаткина публично критиковало начатую Россией войну в Украине и отношение России к общине ЛГБТК+.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, украинские спортсмены не обменивались рукопожатиями с представителям стран-агрессоров России и Беларуси, но после матча турнира серии WTA 1000 в Риме Костюк подошла к Касаткиной и пожала ей руку, выразив уважение к ее позиции.
🇺🇦Marta Kostyuk defeats No. 14 seed 🇦🇺Daria Kasatkina 6-4, 6-2 to reach the third round in Rome!— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) May 9, 2025
Kostyuk came back from 2-4 down in the opening set and ended a four-match losing streak in their head-to-head — her first win over Kasatkina since April 2021.
She equals her best… pic.twitter.com/X1J4PY9GuU
В Instagram Костюк отметила, что Касаткина не только осудила войну, но и сменила гражданство, что требует смелости. Она надеется, что это только начало еще большего вовлечения против российского курса.
"Всегда приятно пожимать руку тому, кого я уважаю", - сказала ВВС Костюк.
Касаткина, которая находится в отношения с женщиной, ранее открыто говорила о жизни гомосексуальных людей в России. Она больше не могла находиться там. Уже какое-то время она живет в Австралии и находится в отношениях с фигуристкой Наталией Забияко из Эстонии.
"Принимая во внимание все, что происходит в моей прошлой стране, у меня не было иного выхода. Мне, как гомосексуальному лицу, если я хочу быть самой собой, нужно было сделать этот шаг, и я его сделала", - объяснила в апреле свое решение Касаткина.
22-летнюю Костюк критиковали за ее позицию по отношению к российским и белорусским теннисисткам. На Открытом чемпионате Франции в 2023 году она покинула корт под свист, поскольку отказалась после матча пожать руку белоруске Арине Соболенко. Позднее Костюк не скрывала, что людям стоило бы постыдиться за свое поведение.
Костюк также резко раскритиковала WTA, которая, хоть и в нейтральном статусе, но позволяет принимать участие в турнирах российским и белорусским спортсменам.
Победу в упомянутом матче со счетом 6:4, 6:3 одержала Костюк.
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