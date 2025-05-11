Видео Швейцария легко переиграла сборную Дании

В матче группы B Швейцария обыграла Данию со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

Под занавес первого периода швейцарцев вывел вперед капитан Нико Хишер. Однако в начале второго периода датчане сравняли счет, забросив шайбу в меньшинстве -отличился Оскар Мельгор.

В середине второго периода Йоахим Блихвельд впервые в матче вывел вперед сборную Дании, но менее чем за три минуты Тайлер Мой дважды поразил ворота датчан, вернув швейцарцам преимущество в одну шайбу.

В начале третьего периода Дамьен Риат реализовал большинство, удвоив преимущество Швейцарии. В концовке основного времени датчане заменили вратаря на шестого полевого игрока, и Нико Хишер отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет - 5:2 в пользу Швейцарии.

Победу швейцарцам обеспечил вратарь Стефан Шарлен, отразивший 13 бросков. Датский вратарь Себастьян Дам справился с 30 бросками.

В других матчах группы B в субботу Германия разгромила Венгрию со счетом 6:1, а Казахстан обыграл Норвегию - 2:1.

В Стокгольме проходят матчи команд Латвии, Франции, Канады, Словении, Швеции, Финляндии, Словакии и Австрии. В Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".