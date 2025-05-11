ОНЛАЙН Латвия - Канада. Следите за ходом матча вместе с нами!

В воскресенье, 11 мая, сборная Латвии по хоккею проводтт в Стокгольме второй матч на чемпионате мира и встречается с одним из главных фаворитов - сборной Канады.
Матч подгруппы А в "Авичи-Арена" начнется в 17:20 по латвийскому времени, в прямом эфире его будет транслировать телеканал LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Напомним, сборная Латвии начала турнир с победой над Францией со счетом 4:1, в свою очередь канадцы со счетом 4:0 уверенно обыграли Словению.
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